"Высокие технологии". Беларусь потратит на космос $6,5 млн

Стороны обсудили реализацию совместных белорусско-российских проектов в космической сфере, сообщает пресс-служба Лукашенко.





Глава Беларуси предложил рассмотреть различные направления белорусско-российского сотрудничества в космической сфере, в том числе в контексте национальных программ.





officelife "У вас программа громадная, и мы рассматриваем участие в ней, мы это не скрываем. Много было замыслов, многие реализованы. Но мы делаем не то что первые шаги в космосе, а возможные шаги. Дорогостоящая вещь, но развитие космоса — один из приоритетов у нас, потому что это высокие технологии", - цитирует Лукашенко





Как следует из закона о бюджете, подпрограмма «Исследование и использование космического пространства в мирных целях» в этом году будет профинансирована на 13,6 млн рублей.







