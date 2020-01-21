Беларусь занимает 4-е место в мире по экспорту сыра

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Наша страна опережает даже таких известных законодателей сырной моды, как Австралия и Швейцария. В этом году поставки за рубеж могут достигнуть миллиарда долларов.





— Если в 2010 году мы имели 160 наименований сыров, то сегодня — более 330, — рассказала заместитель директора по научной работе Института мясо-молочной промышленности Научно-практического центра НАН по продовольствию кандидат технических наук Наталья Фурик в курсе тенденций. — На производство сыра сегодня поступают до 30 процентов от всего производимого молочного сырья. Это экспортный товар, формирующий вместе с творогом до 40 процентов валютной выручки от продажи молочных продуктов, поэтому сыроделие развивается динамично. С 2011 года производство выросло почти в 1,5 раза.





До 91 процента в объеме производства занимают твердые и полутвердые сыры.