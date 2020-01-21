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Беларусь и Россия запустят совместный спутник в следующем году

21.01.2020 13:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Беларусь и Россия запустят совместный спутник в следующем году

Беларусь и Россия планируют запустить новый совместный спутник в 2021 году, заявил председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков.

«Предполагается, что новый российско-белорусский спутник мы запустим в 2021 году», — сказал он.

Владимир Гусаков сообщил, что уже разрабатывается эскизный проект, определяются источники финансирования и комплектация. Спутник будет собран из беларусских и российских комплектующих, пишет reform.by.

«Мы сейчас готовы к тому, чтобы создавать спутники в большей части на белорусской комплектации», — добавил он.

Целевое оборудование для спутника создается беларусским «Пеленгом» при участии «Интеграла». Основное назначение беларусско-российских космических аппаратов — дистанционное зондирование земли.

Работа над спутником будет обсуждаться Академией наук и «Роскосмосом» в ходе визита главы госкорпорации Дмитрия Рогозина. Он уже сегодня встретился с президентом Беларуси и подарил Александру Лукашенко перчатку космонавта.

 
 
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Беларусь и Россия планируют запустить новый совместный спутник в 2021 году, заявил председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков.
 
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