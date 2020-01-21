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Беларусь и Россия запустят совместный спутник в следующем году
21.01.2020 13:11 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Беларусь и Россия планируют запустить новый совместный спутник в 2021 году, заявил председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков.
«Предполагается, что новый российско-белорусский спутник мы запустим в 2021 году», — сказал он.
Владимир Гусаков сообщил, что уже разрабатывается эскизный проект, определяются источники финансирования и комплектация. Спутник будет собран из беларусских и российских комплектующих, пишет
«Мы сейчас готовы к тому, чтобы создавать спутники в большей части на белорусской комплектации», — добавил он.
Целевое оборудование для спутника создается беларусским «Пеленгом» при участии «Интеграла». Основное назначение беларусско-российских космических аппаратов — дистанционное зондирование земли.
Работа над спутником будет обсуждаться Академией наук и «Роскосмосом» в ходе визита главы госкорпорации Дмитрия Рогозина. Он уже сегодня встретился с президентом Беларуси и подарил Александру Лукашенко перчатку космонавта.
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Беларусь и Россия планируют запустить новый совместный спутник в 2021 году, заявил председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков.
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