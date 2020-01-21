Беларусь и Россия запустят совместный спутник в следующем году

Источник материала: Ежедневник





Беларусь и Россия планируют запустить новый совместный спутник в 2021 году, заявил председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков.

«Предполагается, что новый российско-белорусский спутник мы запустим в 2021 году», — сказал он.

Владимир Гусаков сообщил, что уже разрабатывается эскизный проект, определяются источники финансирования и комплектация. Спутник будет собран из беларусских и российских комплектующих, пишет reform.by .

«Мы сейчас готовы к тому, чтобы создавать спутники в большей части на белорусской комплектации», — добавил он.

Целевое оборудование для спутника создается беларусским «Пеленгом» при участии «Интеграла». Основное назначение беларусско-российских космических аппаратов — дистанционное зондирование земли.

Работа над спутником будет обсуждаться Академией наук и «Роскосмосом» в ходе визита главы госкорпорации Дмитрия Рогозина. Он уже сегодня встретился с президентом Беларуси и подарил Александру Лукашенко перчатку космонавта.