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Напитков и пива больше 1л в пластике не будет

21.01.2020 14:00 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

Эксперт прокомментировал постановление Совмина от 13 января 2020 года №7, которым утвержден план поэтапного перехода на экоупаковку.

«Планируется для розлива алкогольных, слабоалкогольных и безалкогольных напитков применение тары емкостью не более 1 л. Думаю, что это произойдет до конца новой пятилетки, а то и ранее, для этого необходимо внести изменения в технические регламенты», - сказал Вадим Демко, передает БЕЛТА.

С 2021 года планируются новые ограничения на использование пластика. Так, предусмотрено запретить использовать ряд полимерных материалов в виде упаковки. Сейчас прорабатывается их перечень и он может быть готов уже в первой половине этого года, сообщил представитель Минприроды.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Беларусь планирует отказаться от пластиковой тары для напитков объемом более 1 литра. Об этом сообщил Вадим Демко, начальник управления регулирования обращения с...
 
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