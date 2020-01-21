В России на 80% выросло число застройщиков, которым грозит банкротство. А что с того белорусам?

Источник материала: Tut.by

Из-за реформы долевого строительства в России в прошлом году на 80% увеличилось число застройщиков, которым грозит банкротство. Как правило, это небольшие региональные компании, которые теперь не могут привлекать деньги дольщиков, что ранее было их единственным источником финансирования. Об этом сообщает газета « Коммерсантъ ». По сути теоретически это же может случиться и в Беларуси, если власти примут указ об ограничении рентабельности застройщиков в 5% при долевом строительстве.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Что за реформа в России?

Реформа долевого строительства в России началась в прошлом году. Ее суть в том, что теперь застройщики не могут напрямую привлекать деньги дольщиков. Сейчас это делается через официальные банки-партнеры. Люди переводят деньги на специальные эксроу-счета, а потом банк выдает застройщику необходимые суммы и контролирует сделки, чтобы деньги не ушли на другие проекты или не были выведены иным путем. Благодаря этой схеме в случае банкротства застройщика людям банк гарантирует возврат денег. То есть бывший дольщик уже ничем не рискует. Звучит хорошо, но проблема в том, что под эту программу в основном попадают только сильные застройщики, потому что в ней участвуют солидные банки. В итоге мелкие региональные строительные компании вынуждены или уходить с рынка или строить за свои деньги, а потом продавать жилье. Правда, денег этих у них как правило нет.

Как это отразилось на мелких застройщиках?

Как пишет «Ъ», число застройщиков, чей бизнес оказался под угрозой из-за намерения кредиторов подать заявления об их банкротстве, за прошлый год выросло почти на 80%. Уже признанных несостоятельными девелоперов стало больше на 22%. С проблемами столкнулись мелкие региональные компании: реформа долевого строительства лишила их единственного доступного источника финансирования — средств дольщиков. Многие также оказались не готовы к падению спроса и необходимости переформатировать бизнес.

По расчетам аналитиков Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), эти компании реализуют 1,42 тыс. проектов общей площадью 9,9 млн кв. м. Для сравнения — в Беларуси в год вводится около 4 млн кв. м. жилья. Аналогичная тенденция прослеживается и среди компаний, которые уже признаны банкротами: их общее выросло на 22%, до 184. На балансе этих структур сейчас находится 839 проектов площадью 4,5 млн кв. м.

Партнер «НЭО Центра» Арина Матвеева уверена, что проблемы начались из-за реформы законодательства о долевом строительстве, запретившей привлекать деньги дольщиков напрямую. Глава РАСК Николай Алексеенко считает, что говорить о прямом влиянии этого фактора пока преждевременно: с проблемами пока сталкиваются не те проекты, которые уже начали работать через эскроу-счета: «Но из-за реформы у малых застройщиков резко сменились планы по новым проектам, и из-за отсутствия финансовой подушки многие из них не смогли с этим справиться». Небольшим компаниям труднее адаптироваться к новым реалиям и получить финансирование, соглашается юрист BMS Law Firm Владимир Шалаев: «Чем меньше компания, тем выше риск для банка и выше процентная ставка».

Дальше — лучше?

Господин Алексеенко ждет, что в этом году число банкротств застройщиков сохранится на уровне прошлого года или снизится. Это связано с изменением структуры рынка. Сейчас он во многом состоит из проектов в высокой степени готовности и тех, которые уже привлекли проектное финансирование. «В первом случае риски возникновения недостроя уже минимальны, а во втором — проекты априори уже прошли серьезную проверку со стороны банков», — рассуждает эксперт. Арина Матвеева тоже ждет снижения темпов банкротств застройщиков. Директор по маркетингу и продажам «РКС Девелопмент» Александр Коваленко не видит перспектив улучшения ситуации в регионах. Московский рынок, отмечает он, пока держится за счет тех, кто покупает первую квартиру в столице.

А что у нас?

В Беларуси в недавно озвученном проекте указа президента заложена норма о том, что застройщики, работающие через долевку или облигации, будут ограничены рентабельностью в 5%.

Но как мы уже писали, нормально работать с рентабельностью 5% могут только госзастройщики, причем имея большой объем загрузки и не вкладывая денег в развитие и модернизацию. Частникам же с такой рентабельностью можно работать разве что в межсезонье: для поддержания «оборотки» и чтобы не распустить штат грамотных специалистов.

Это все значит, что при принятии указа в озвученном виде застройщики сами откажутся от долевки и жилищных облигаций и начнут строить жилье за свои деньги и реализовывать квартиры. Звучит хорошо, но в этом и кроется самая большая проблема, ведь они или начнут искать лазейки, или пойдут за кредитами в банки. А кредиты там не под 5% дают.

Следовательно, мало причин, чтобы жилье не подорожало еще больше. Об этом же говорят и опрошенные белорусские государственные и частные застройщики. Более того, кредиты дадут не всем — соответственно, много мелких компаний без запаса оборотных средств уйдет с рынка. Предложение упадет, что также явно не понизит стоимость жилья.