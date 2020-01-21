ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Горы мусора. Какой принцип работы тароматов, и когда Беларусь перейдёт на экоупаковку?

21.01.2020 13:48 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По информации Министерства природы, тароматы могут появиться в Беларуси до конца года. Машины будут принимать использованное стекло и пластик, взамен выдавая деньги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как будет работать депозитно-залоговая система упаковки и когда ликвидируют мини-полигоны? Рассказывает Виталий Смирнов

Горы мусора. Какой принцип работы тароматов, и когда Беларусь перейдёт на экоупаковку?

Напомним, депозитно-залоговое обращение тары предусматривает план мероприятий по внедрению экоупаковки. Ею должны будут заменить полимеры. Сейчас идет работа над перечнем полимерной упаковки, которая будет запрещена к использованию в стране. Планируется, что документ подготовят в ближайшее время.

Между тем, крупные торговые сети в Минске уже сегодня предлагают вместо полиэтиленовых бумажные пакеты.

Горы мусора. Какой принцип работы тароматов, и когда Беларусь перейдёт на экоупаковку?

Вадим Демко, начальник управления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Важность этой проблемы Министерство природы осознает. Все мировое сообщество на сегодняшний момент борется с использованием одноразовой упаковки, потому что образуются горы этой упаковки, которая, поступая в компоненты окружающей среды, приводит к ее загрязнению или деградации. И реализация этого плана мероприятий позволит уменьшить, насколько это возможно, загрязнение компонентов окружающей среды.

Горы мусора. Какой принцип работы тароматов, и когда Беларусь перейдёт на экоупаковку?

Горы мусора. Какой принцип работы тароматов, и когда Беларусь перейдёт на экоупаковку?

Горы мусора. Какой принцип работы тароматов, и когда Беларусь перейдёт на экоупаковку?

Подобный подход, отмечают в Министерстве, позволит вовлечь все население страны в сбор вторичных ресурсов. Это приблизит Беларусь к европейским показателям переработки мусора. К примеру, в Германии благодаря тароматам возвращается до 98 % использованной тары, в Литве – более 80 %.

Горы мусора. Какой принцип работы тароматов, и когда Беларусь перейдёт на экоупаковку?

Люди в материале: Вадим Демко
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. По информации Министерства природы, тароматы могут появиться в Беларуси до конца года. Машины будут принимать использованное стекло и пластик,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Міліцыянер, якога 1 студзеня ў Верхнядзвінску паранілі нажом, патануў на рыбалцы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика