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Горы мусора. Какой принцип работы тароматов, и когда Беларусь перейдёт на экоупаковку?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По информации Министерства природы, тароматы могут появиться в Беларуси до конца года. Машины будут принимать использованное стекло и пластик, взамен выдавая деньги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, депозитно-залоговое обращение тары предусматривает план мероприятий по внедрению экоупаковки. Ею должны будут заменить полимеры. Сейчас идет работа над перечнем полимерной упаковки, которая будет запрещена к использованию в стране. Планируется, что документ подготовят в ближайшее время.
Между тем, крупные торговые сети в Минске уже сегодня предлагают вместо полиэтиленовых бумажные пакеты.
Вадим Демко, начальник управления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Подобный подход, отмечают в Министерстве, позволит вовлечь все население страны в сбор вторичных ресурсов. Это приблизит Беларусь к европейским показателям переработки мусора. К примеру, в Германии благодаря тароматам возвращается до 98 % использованной тары, в Литве – более 80 %.
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Новости Беларуси. По информации Министерства природы, тароматы могут появиться в Беларуси до конца года. Машины будут принимать использованное стекло и пластик,...
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