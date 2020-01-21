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Водитель легковушки чуть не сбил пассажира на трамвайной остановке

21.01.2020 13:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель едва не сбил пассажира трамвая, который выходил на остановке. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».

Выходя на необорудованной трамвайной остановке в Минске, пассажир едва не оказался под колесами попутно ехавшего автомобиля, водитель которого не остановился. Машина пронеслась в метре от него.

После этого мужчина позвонил в милицию. Сотрудники ГАИ нашли водителя машины и привлекли его к административной ответственности. Также пассажир предложил ГАИ время от времени изучать записи с камер видеонаблюдения, установленных неподалеку от таких необорудованных остановок, чтобы дисциплинировать лихачей.

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Теги: Минск
 
 
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Водитель едва не сбил пассажира трамвая, который выходил на необорудованной остановке.
 
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