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Водитель легковушки чуть не сбил пассажира на трамвайной остановке
Источник материала: Tut.by
Водитель едва не сбил пассажира трамвая, который выходил на остановке. Подробности сообщает агентство «
Выходя на необорудованной трамвайной остановке в Минске, пассажир едва не оказался под колесами попутно ехавшего автомобиля, водитель которого не остановился. Машина пронеслась в метре от него.
После этого мужчина позвонил в милицию. Сотрудники ГАИ нашли водителя машины и привлекли его к административной ответственности. Также пассажир предложил ГАИ время от времени изучать записи с камер видеонаблюдения, установленных неподалеку от таких необорудованных остановок, чтобы дисциплинировать лихачей.
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Водитель едва не сбил пассажира трамвая, который выходил на необорудованной остановке.
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