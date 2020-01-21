Водитель легковушки чуть не сбил пассажира на трамвайной остановке

Источник материала: Tut.by

Водитель едва не сбил пассажира трамвая, который выходил на остановке. Подробности сообщает агентство « Минск-Новости ».

Выходя на необорудованной трамвайной остановке в Минске, пассажир едва не оказался под колесами попутно ехавшего автомобиля, водитель которого не остановился. Машина пронеслась в метре от него.

После этого мужчина позвонил в милицию. Сотрудники ГАИ нашли водителя машины и привлекли его к административной ответственности. Также пассажир предложил ГАИ время от времени изучать записи с камер видеонаблюдения, установленных неподалеку от таких необорудованных остановок, чтобы дисциплинировать лихачей.