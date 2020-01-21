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В Верхнедвинском районе на озере утонули два рыбака
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На озере в Верхнедвинском районе утонули два рыбака.
Как
Случайный прохожий сообщил в МЧС о перевернутой лодке на Освейском озере. На место выехали спасатели, сотрудники ОСВОД, РОВД, медики.
Рядом с алюминиевой лодкой в 200 метрах от берега находились двое рыбаков в спасательных жилетах. Мужчин достали из воды. Была констатирована их смерть.
Проводится проверка.
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Новости Беларуси. На озере в Верхнедвинском районе утонули два рыбака. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Витебское областное управление МЧС, происшествие...
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