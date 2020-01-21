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Массовая авария в Минске: столкнулись грузовик, маршрутка и три легковушки
Источник материала: Tut.by
Пять автомобилей столкнулись на столичной улице Калиновского, один из них опрокинулся,
Установлено, что 40-летний водитель Ford ехал со стороны проспекта Независимости в направлении улицы Всехсвятской и столкнулся с Opel. От удара последний отбросило на припаркованный Volkswagen. После столкновения VW оказался в крайней левой полосе, где врезался в МАЗ и маршрутку, а Opel перевернулся на крышу.
По предварительной информации, в аварии никто не пострадал. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал.
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