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Массовая авария в Минске: столкнулись грузовик, маршрутка и три легковушки

21.01.2020 14:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пять автомобилей столкнулись на столичной улице Калиновского, один из них опрокинулся, сообщили в ГАИ Минска.

Установлено, что 40-летний водитель Ford ехал со стороны проспекта Независимости в направлении улицы Всехсвятской и столкнулся с Opel. От удара последний отбросило на припаркованный Volkswagen. После столкновения VW оказался в крайней левой полосе, где врезался в МАЗ и маршрутку, а Opel перевернулся на крышу.

По предварительной информации, в аварии никто не пострадал. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал.
 
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