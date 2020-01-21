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Тайны кремлёвской квартиры Ленина. Как жил и работал вождь революции

21.01.2020 14:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Тайны кремлёвской квартиры Ленина. Как жил и работал вождь революции
Владимир Ильич Ленин (1870-1924) в рабочем кабинете в Кремле, 16 октября 1918 года. Репродукция фотографии. © / П.А. Оцуп / РИА Новости

Спецоперация

О планах переезда в Москву Ленин сообщил членам Совнаркома (СНК) на совещании 26 февраля 1918 года. Интересно, что на следующий день, после того как решение о переезде было принято, газеты опубликовали сообщение властей: «Все слухи об эвакуации из Петро­града СНК и ЦИК (Центральный исполнительный комитет. - Ред.) совершенно ложны. СНК и ЦИК остаются в Петрограде и подготовляют самую энергичную оборону Петрограда...» Но на небольшой станции Цветочная площадка уже полным ходом шла секретная подготовка железнодорожного спецсостава. 10 марта 1918 года в 22 часа поезд № 4001 под охраной 200 латышских стрелков отправился в Москву. Дорога заняла почти сутки, а стрелки по приезде взяли под охрану новую резиденцию советского правительства - Кремль. 



 

К слову, тут же, в Кремле, часть новой советской элиты и поселилась. Причём некоторые деятели - Яков Свердлов, Алексей Рыков, председатель ВСНХ Валериан Оболенский (Осин­ский), глава ВЧК Феликс Дзержинский, в то время нарком по делам национальностей Иосиф Сталин и др. - в разное время жили непосредственно в царском Большом Кремлёвском дворце. К концу 1918 года во дворце официально были прописаны 59 человек. Всего в Кремле к середине лета 1918 года постоянно проживали более 1100 человек.

Тайны кремлёвской квартиры Ленина. Как жил и работал вождь революции
Коридор-библиотека. Фото: РИА Новости

Впрочем, по большей части это были ещё дворцовые служащие, монахи и священно­служители двух расположенных на территории Кремля монастырей. Жилья для «новеньких» не хватало, поэтому 20 июля Совнарком принял постановление: «...В семидневный срок выселить из Кремля всех лиц, не служащих в совет­ских учреждениях, разрешая выселяемым взять с собой только (личные) домашние вещи. Освободившиеся таким образом помещения предоставить для жилья советским служащим». Решение выселить из Кремля Сергея Бартенева, историка и исследователя кремлёвской крепости, - хоть и с выражением большого сожаления - принимал лично председатель Совнаркома Ленин. Для вывоза вещей и уникальной библиотеки он выделил историку свою машину.

Тайны кремлёвской квартиры Ленина. Как жил и работал вождь революции
Передняя квартиры. Фото: РИА Новости

Кстати, в распоряжении большевиков были автомобили из собственного гаража Его Императорского Величества Николая II и машины, которые после Февральской революции 1917 года отбирали у богатых граждан бывшей империи ещё по распоряжению Временного правительства. За семьёй Ленина были закреплены французские «Тюрка-Мери», «Рено» и британский «Роллс-Ройс». Ими Ленин пользовался и для поездок за пределы Москвы, например, на охоту в подмосковные или тверские леса. В архивах гаража особого назначения есть забавный документ: во время поездки в Архангельское застрявший в снегу автомобиль особого гаража выручили крестьяне. За помощь им пришлось заплатить пять рублей. 

Тайны кремлёвской квартиры Ленина. Как жил и работал вождь революции
Кухня. Фото: РИА Новости

Кстати, дважды ленинские машины... угоняли. Ещё в Питере в 1918 году «Тюрка-Мери» увели прямо от главного подъезда Смольного. Как выяснилось, ворами были сотрудники пожарной охраны Смольного, они хотели перепродать машину в Финляндии. В московских Сокольниках в 1919 году банда Яшки Кошелька, вытащив на снег водителя, охранника, самого Ленина, в котором не признали главу государства, и его сестру Марию Ильиничну, отобрала вещи, оружие и машину. Авто - «Рено-40» - быстро нашли и на этот раз, а бандитов поймали и расстреляли.

Тайны кремлёвской квартиры Ленина. Как жил и работал вождь революции
Комната Н.Крупской. Фото: РИА Новости

Тем временем сам Ленин после переезда на некоторое время поселился в Кремле в так называемых Кавалерских корпусах (два из них снесли во время строительства Дворца съездов). Но уже осенью переехал в специально подготовленную для него квартиру в здании кремлёвского Сената, в кабинетах которого царских столоначальников сменили чиновники советского правительства. Чтобы устроить квартиру Ленину, на третьем этаже здания переиначили его планировку. По соседству оборудовали приёмную, зал заседаний политбюро, рабочий кабинет Ленина, рядом с которым разместили коммутатор и телефонистов. 

Тайны кремлёвской квартиры Ленина. Как жил и работал вождь революции
Комната В. Ленина. Фото: РИА Новости

Ильич с печкой

Квартира получилась вполне просторная. Спальня самого Ильича около 18 м2 плюс тамбур. По соседству жила жена вождя Надежда Крупская. В самой большой комнате - около 55 м2 - была гостиная. Здесь же иногда оставалась ночевать старшая сестра Ленина Анна Елизарова-Ульянова, которая в 1919 году, похоронив мужа, осталась одна. Будучи в 1918-1921 годах начальником отдела защиты детства в Наркомсобесе и Наркомпросе, она жила рядом с Кремлём, на Манежной улице. Ещё одну комнату занимала младшая сестра Ленина Мария Ильинична - Маняша. В отличие от старшей сестры личная жизнь у младшей и вовсе не задалась. 

Тайны кремлёвской квартиры Ленина. Как жил и работал вождь революции
5 июля 1918 года. Ленин с сестрой Маняшей идут в Большой театр на V съезд Советов. Фото: РИА Новости

В 20-е годы она была влюблена в Николая Бухарина (в 1924-1929 годах член Политбюро ЦК ВКП (б). А он ей... дарил свои книги. Между прочим, пространные подписи Бухарина в подаренных Маняше книгах - почти единственный образец почерка советского деятеля, которого обвинили в «правом уклонизме» и расстреляли в 1938 году. Книги Ленина, Крупской и Марии Ильиничны вместе со многими другими вещами из кремлёвской квартиры хранятся в музее в подмосковных Горках - кремлёвская квартира Ленина не пережила капитального ремонта в здании Сената в 1994-1995 годах. 

Тайны кремлёвской квартиры Ленина. Как жил и работал вождь революции
Столовая. Фото: РИА Новости

Между тем в квартире была своя кухня, комната для горничной и совмещённый санузел, оборудованный ванной, душевым шлангом и - большая редкость по тем временам - ватерклозетом. Впрочем, отопление в здании в то время ещё было печным, в квартире было несколько обычных печек. Зато в декабре 1918 года для Ленина сделали первый в Кремле лифт: после августовского покушения Фанни Каплан во время поездки вождя на завод Михельсона ему было сложновато подниматься на 3-й этаж по лестнице. Ещё один лифт позволял обитателям квартиры попадать прямо на крышу, где была оборудована беседка. Впрочем, обставлена ленинская квартира была по нынешним меркам скромно. 

Тайны кремлёвской квартиры Ленина. Как жил и работал вождь революции
Комната М. Ульяновой. Фото: РИА Новости

Во дворах - отбросы

В разорённой стране напряжёнка и с продуктами, и с самой простой утварью ощущалась даже в Кремле. Так, например, 14 июня 1918 года первому коменданту Кремля П. Малькову поступила записка из управления делами Совнаркома: «Прошу Вас отпустить для необходимого питания Н. К. Ульяновой (Крупской. - Ред.) сколько найдётся возможным крупы». А Маняша вскоре после переезда писала коменданту и такие депеши: «Уважаемый товарищ! Прошу выдать для В. И. Ленина… электрическую переносную лампу на стол, две миски, скалку, чайник для плитки, лопатку и метёлку для собирания сора… (всего 12 пунктов. - Ред.) С рев. прив. М. И. Ульянова». Жена Ленина хозяйкой, по свидетельству современников, была слабой, поэтому часть забот взяла на себя Маняша. Кстати, Крупская жила в кремлёвской квартире Ленина до своей смерти в 1939 году. Никто не решился выселить из первого корпуса «боевую подругу вождя мирового пролетариата». 

Тайны кремлёвской квартиры Ленина. Как жил и работал вождь революции
Гостиная. Фото: РИА Новости

К концу 1920 года в Кремле были прописаны уже более 2100 человек в 325 квартирах и во всех сколько-нибудь пригодных для этого помещениях. «Перенаселённость», давно неремонтированные дома, выбитые стёкла, сломанные решётки, мусорные кучи - всё это оставляло впечатление полной запущенности. Масштаб коммунальной катастрофы подтверждают и документы. Так, «предписание» жителям Кремля от 14 октября 1918 года гласило: «Несмотря на неоднократные указания Коменданта Кремля... домовые комитеты совершенно не выполняют возложенных на них законом обязанностей: грязь на дворах и площадях, в домах, на лест­ницах, в коридорах и квартирах ужасающая. Мусор от квартир не выносится неделями, стоит на лестницах, распространяя заразу. Лестницы не только не моются, но и не подметаются. На дворах неделями валяется навоз, отбросы, трупы дохлых кошек и собак. Всюду бродят бездомные кошки, являясь постоянными носителями заразы. В городе ходит «испанская» болезнь, зашедшая и в Кремль и уже давшая смертные случаи...» Видимо, обитатели Кремля, грезя о мировой революции, смотрели слишком далеко вперёд в «светлое будущее», чтобы отвлекаться на какие-то мусорные кучи у себя под носом.

Тайны кремлёвской квартиры Ленина. Как жил и работал вождь революции
Зал заседаний. Фото: РИА Новости

«Вы жертвою пали...»

Между тем уже в 1918 году по личному распоряжению Ленина была почти полностью восстановлена Никольская башня крепости, сильнее других пост­радавшая во время штурма Кремля революционными отрядами в ноябре 1917 года. К июлю 1918 года восстановили и кремлёвские куранты, повреждённые артиллерийским снарядом. Вместо мелодий «Коль славен наш Господь...» и «Марша Преображен­ского полка» они стали исполнять в полдень «Интернационал», а в полночь - «Вы жертвою пали…». На реставрацию Кремля Совнарком в 1918 году выделил большие по тому времени деньги - 450 тысяч рублей. 

Тайны кремлёвской квартиры Ленина. Как жил и работал вождь революции
Кабинет В.Ленина. Фото: РИА Новости

Во многих событиях Владимир Ленин принимал личное и деятельное участие. Имело место даже мелочное занудство. Чего стоит, например, такая записка тогдашнему коменданту Кремля: «Тов. Петерсону... Объявляю Вам выговор за неудовлетворительное использование моего распоряжения. Сегодня около 10 3/4 часов вечера я проходил мимо того поста, пост «Б», где я беседовал с Вами на днях (пост внутри здания рядом с постом у наружных ворот). После того как я, гуляя, прошёл мимо этого поста второй или третий раз, часовой изнутри здания крикнул мне: «Не ходите здесь». Очевидно, моё распоряжение о точном и ясном разъяснении часовым их обязанностей выполнено Вами неудовлетворительно (ибо к этому внутреннему посту правило о неприближении на 10 шагов не относится: кроме того, часовой и не сказал точно и ясно, что он объявлен запретным). Следующий раз я вынужден буду подвергнуть Вас взысканию более строгому... Пред. СТО (Совета труда и обороны. - Ред.) В. Ульянов (Ленин)». 

Тайны кремлёвской квартиры Ленина. Как жил и работал вождь революции
Коммутаторная. Фото: РИА Новости

Привычка разбираться во всём до мелочей, наложившаяся на необходимость, по сути, заново создавать государство, в результате и сгубила вождя. Серьёзные проблемы со здоровьем у Ленина, который уже некоторое время жаловался на головные боли, быструю утомляемость и онемение конечностей, начались в мае 1922 года. Но он ещё продолжал писать статьи и личные записки. Например, Сталину, от которого требовал извиниться перед Крупской. Та дала Ленину почитать газеты, после чего он высказал свои замечания Сталину, уже подминавшему под себя власть в стране, а Сталин буквально наорал на Крупскую. Одним из самых известных писем Ленина этого периода стало послание к XII съезду, со знаменитыми словами «Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общениях между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека...» Осенью 1922-го Ленину стало лучше, но весной 1923 года его после тяжелейшего инсульта уже практически навсегда увезли из Кремля в Горки. 

От чего умер Ленин, как спасали его тело и строили секретные помещения под Мавзолеем - читайте в следующем номере «АиФ».

За предоставленные материалы и помощь редакция благодарит ФСО России и доктора исторических наук Сергея Девятова.

В продолжении: Как умер Ленин. Тайны последних дней Владимира Ильича →

 
 
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21 января 1924 года умер Владимир Ленин, один из самых ярких политических лидеров XX века. О последних годах жизни «вождя мирового пролетариата», после того как...
 
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