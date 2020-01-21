“Жетон в детство “

Источник материала: Ивьевский край

Недавно мне удалось приобрести жетончик в детство. Зеленые, желтые, красные…их раздавали участникам районного фестиваля педагогических идей "Педагогический опыт: мастерство плюс практика", который проходил 9 января 2020-го года в Ивьевской средней школе. На самом деле цветные карточки обозначали разделение на три группы, в которых педагоги работали, делясь своим мастерством и опытом, но для меня это была еще и возможность поприсутствовать на уроке, посидеть за школьной партой, послушать объяснение новой темы учителем и даже поднять руку для ответа.





































"Чему же учат взрослые уроки для детей?" - подумала я и, взяв зеленый жетон, отправилась на урок, нет, мастер-класс воспитателя дошкольного образования высшей квалификационной категории дошкольного центра развития ребенка г. Ивье, члена республиканского клуба "Хрустальный журавль" Марины Николаевны Балбатун.

Тема звучала так: "Использование электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе".

"Нынче детский сад вроде института",- пронеслось в голове.

Но когда Марина Николаевна на практике продемонстрировала, как используется интерактивная доска в дошкольном центре развития ребенка г. Ивье, я мысленно согласилась с воспитателем, что анимация, рассказ и иллюстрация лучше воспринимаются ребенком в системе, чем поодиночке.

Живем в такое время, когда доступны колоссальные объемы информации. Почему же мы не должны учить детей с ней работать? Работать, а не запоминать! Кроме того, информация, которую получает ребенок, не должна лежать в его голове мертвым грузом, она должна быть полезна.

Поэтому М.Н. Балбатун, продемонстрировав электронный каталог игр, созданный ею для работы с малышами, предложила учителям поиграть, а затем и самим стать создателями электронно-образовательных игр.

Что им стоит электронно-образовательную игру построить! Педагоги с таким энтузиазмом включились в творческий процесс, что напомнили увлеченных шумных учеников.

Не от них ли зависит, какими людьми будет наполнен завтрашний мир?!

Ф. Энгельс писал: "Для опыта имеет значение, какой ум претендует к его познанию".

У учителя, мне кажется, ум всегда голодный: требует постоянной подпитки.

Открывая фестиваль, заместитель начальника отдела образования Ивьевского райисполкома Светлана Витольдовна Рынкевич сказала:

- Учитель до тех пор учитель, пока учится сам. Педагоги Ивьевщины находятся в постоянном творческом поиске, всегда готовы учиться новому и транслировать свои педагогические находки.

Одаренные люди - это не те, которые что-то получили, а те, которые могут что-то отдать.

И они отдавали свои знания друг другу так же, как каждый день отдают их своим ученикам.

Основная часть фестиваля называлась "Панорама педагогического опыта".

Панорама, как вы помните, "вид на какую-нибудь местность, простирающуюся на далекое пространство (обычно с высоты)". Темы мастер-классов соответствовали (новый взгляд с высоты опыта и для широкой аудитории): "Компетентностный подход: от теории к практике (Е.М. Томило); "Использование приемов визуализации в преподавании учебных предметов" (Ж.Р. Лукша); "Мнемотехника: как легко запомнить" (Т.А. Ашейчик); "Беларусь і беларусы ў паэме Якуба Коласа "Новая зямля"": вэб-квэст на ўроку" (Н.В. Силюк); "Активная оценка - новая философия в образовании" (И.С. Яцкевич); "Предложный падеж имен существительных: использование инструментов многомерной дидактической технологии как средство повышения эффективности урока" (Т.Б. Шабанович).

Панорама, кроме того, от греческого слова "зрелище".

Настоящее зрелище на фестивале представляли новогодние декоративно-прикладные перерывы, во время которых учителя начальных классов и трудового обучения школ района приглашали всех желающих на мастер-классы по изготовлению рождественских украшений.

Я, например, унесла магнитик на холодильник, изготовленный с помощью учителя гимназии №1 г. Ивье О.И. Микулко. Интересные работы предоставили также М.Н.Ленцевич, Е.А. Кильчевская.

Учителя, сидящие в актовом зале рядом со мной, улыбались, если я чему-то удивлялась.

-Наверное, у вас есть какой-то секрет?

- Конечно, есть: сначала полюби, а потом учи!

Как организаторам удалось сделать фестиваль интересным и полезным, резюмировали гости: декан факультета дополнительного профессионального образования БГПУ имени Максима Танка И.Л. Каракулько, заведующий кафедрой андрагогики Е.Н. Алтынцева, старший преподаватель кафедры андрагогики Н.В. Рыбакова, методист, заслуженный работник образования Республики Беларусь А.И. Добриневская, а также начальник отдела образования Ивьевского райисполкома Е.Н. Хомко, методист Ивьевского учебно-методического кабинета Т.И. Шумакова.

Лишь идея, а не техника и не талант, может быть сообщена одним лицом другому ...

И. Холяво.

Фото С. Зенкевича.