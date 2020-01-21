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В Минске произошло ДТП с участием пяти автомобилей

21.01.2020 15:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске произошла авария с участием пяти автомобилей.  

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария случилась 21 января.  

40-летний водитель автомобиля Ford ехал по улице Калиновского и столкнулся с Opel. Его отбросило на припаркованный Volkswagen, а затем произошло опрокидывание.  

Volkswagen после удара выехал в крайнюю левую полосу, где авто столкнулось с микроавтобусом и грузовиком МАЗ.  

На месте аварии работают сотрудники ОГАИ Первомайского РУВД г. Минска. По предварительным данным, никто не пострадал.  

В середине января на МКАД столкнулись четыре легковушки – здесь подробнее.    

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске произошла авария с участием пяти автомобилей.   По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария случилась 21 января.   40-летний...
 
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