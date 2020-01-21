Приехать, чтобы остаться. Как хорошая работа и жилье привлекают молодых врачей на Ивьевщину

Источник материала: Ивьевский край

Каждый год целая гвардия амбициозных, ответственных и серьезных молодых специалистов, стремящихся реализоваться в выбранной профессии, покидает стены учебных заведений, отправляясь по распределению на первое место работы.

Иван Глаз, главный врач Ивьевской ЦРБ, о том, как наладить работу с молодыми специалистами знает не понаслышке. Около десятка молодых медиков ежегодно приезжают на Ивьевщину, к примеру, в 2019 году – 8 человек. Планируется, что в 2020-м Ивьевский район станет стартовой площадкой для еще большего числа медработников.









На вопрос, что может удержать молодежь, Иван Глаз отвечает просто:

– Серьезную озабоченность у молодых людей в первую очередь вызывает жилищный вопрос. Поэтому я понимаю, как важно обеспечивать социальные гарантии для недавних выпускников учебных заведений. Ведь мы заинтересованы в том, чтобы после окончания отработки как можно больше специалистов осталось в регионе.

По словам собеседника, руководство района и администрация больницы стараются создать для них хорошие бытовые и профессиональные условия, поскольку это способствует скорейшей адаптации молодежи на новом месте. Насколько это срабатывает, свидетельствует закрепляемость молодых специалистов. Как отметил Иван Глаз, все большее количество ребят решают остаться в районе. Это порядка 75 процентов от общего числа прибывших.

– Стараемся помогать молодым специалистам во всем, – заключает главврач Ивьевской ЦРБ. – Решение вопросов с жильем, создание комфортных условий на рабочих местах, возможность молодых специалистов пойти на повышение квалификации с последующей сдачей на категорию – все это помогает молодежи укорениться на Ивьевщине.

О том, что заботливое отношение к молодым специалистам в районе действительно чувствуется, говорят и они сами. Врач психиатр-нарколог районной центральной больницы Алексей Федоров родом из Большой Берестовицы. Во время учебы в Гродненском медуниверситете познакомился с девушкой Татьяной, которая впоследствии стала его женой.

– Она тоже медик, работает в больнице врачом-рентгенологом, – замечает Алексей. – К слову, Ивье сначала стало именно ее местом распределения, а так как на тот момент у нас уже образовалась семья, то и моим. В 2014 году жена ушла в декретный отпуск, у нас родился сын Семен, в 2015-м – доченька Катюша. Поэтому к нужной точке координат всей семьей мы добрались уже в августе 2017 года, когда и закончилась моя учеба в интернатуре.

Спустя месяц-другой к своим трудовым обязанностям приступила и Татьяна. Молодую семью Федоровых коллектив больницы принял как родных. Старался поддерживать и подсказывать при необходимости. Впрочем, это обычная практика в стенах данного медучреждения. О закреплении за каждым молодым специалистом опытного сотрудника с многолетним трудовым стажем упоминал в разговоре и главврач больницы.

– Где-то за месяц до переезда вплотную занялся решением жилищного вопроса, – вспоминает Алексей. – Благо, с этим проблем не возникло. Собрал необходимый пакет документов, оформил – и сегодня у нашей семьи есть арендное жилье. Для заселения в двухкомнатную квартиру в центре города особых затрат не требовалось. Светлые комнаты со свежим ремонтом оставалось дополнить некоторой мебелью.

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Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.