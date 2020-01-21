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Как заговорил! Лукашенко о России и альтернативной нефти: братья с востока пугают, что будет дорого

21.01.2020 14:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко приказал снизить поставки нефти из России до 30-40% от необходимых объемов, и заявил, что Россия не дает согласия на поставки в Беларусь нефти из Казахстана.

Как заговорил! Лукашенко о России и альтернативной нефти: братья с востока пугают, что будет дорого
Беларусь будет стремиться поставлять с российского рынка 30-40% от необходимых объемов нефти, заявил сегодня Лукашенко на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт

"Действительно, сейчас в полном объеме альтернативы нет поставкам российской нефти. Но, как мы договаривались, диверсифицироваться нам надо. Надо идти к тому, что 30-40% мы будем покупать нефти в Российской Федерации. Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину - проверенный уже путь. 

Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны в этом разобраться", - завил Лукашенко.

Лукашенко отметил, что на совещании в узком кругу специалистов необходимо рассмотреть вопрос о дальнейшей работе нефтяного и нефтехимического комплексов. 

"В данном случае вопрос стоит в очередной раз о поставках нефти в Беларусь, в том числе с мировых рыков, не только из Российской Федерации, что мы уже и начали делать", - отметил он.

"Мы должны на практике посмотреть, во что это выльется. А так братья с востока пугают, что это будет очень дорого. Мы также, не посчитав, не попробовав, думаем, что мы не справимся. Поэтому принято решение закупить, будь то азербайджанскую, саудовскую, норвежскую, американскую, - не важно, какую нефть, - по мировым ценам. Поставить на наши нефтеперерабатывающие заводы и получить нефтепродукты из этой нефти. То есть из альтернативных источников, конечно, не исключая главного нашего поставщика - Российскую Федерацию", - сказал он.


Он подчеркнул, что самый важный вопрос - это последующая продажа нефтепродуктов из переработанной нефти: 

"Мы должны сегодня рассмотреть вопрос, как и кому мы будем продавать. Как мы вообще организуем продажу готовых нефтепродуктов. Это очень важный вопрос сегодня, и мы должны в этой непростой ситуации получить соответствующий эффект. Повышение продаж на экспорт нефтепродуктов, произведенных нашими заводами, - это большой ресурс.

Экономические условия, в которых мы вынуждены работать, усложняются, и мы это признаем. Из-за введения Российской Федерацией налогового маневра неизбежно снижаются доходы госбюджета, ухудшается эффективность работы наших нефтеперерабатывающих заводов. 

НПЗ столкнулись с проблемой финансирования текущей деятельности и, что немаловажно, своих инвестиционных программ, направленных на развитие производства, - заявил Александр Лукашенко. - Но я вам уже говорил: эти аргументы я даже во внимание принимать не хочу. Войны нет. В мире денег море. Есть руководители концернов, в правительстве вице-премьер, руководители заводов - решайте вопросы. Не можете - уходите".

Перед участниками совещания он поставил ряд вопросов. Они касаются прогнозов развития мирового рынка нефти и нефтепродуктов на ближайшее время и среднесрочную перспективу, действий для упреждения возможных негативных тенденций, резервов по повышению эффективности экспорта нефтепродуктов в складывающихся условиях.

Лукашенко также поинтересовался, как выполняется его требование об организации поставок нефти, альтернативных российским и предупредил участников совещания о персональной ответственности за все предложения.

"Даже если в должности не останутся, будут головой отвечать за принятые решения. Поэтому никаких личных пристрастий, интересов - только государственные. Мы не космос изобретаем, не новые космические аппараты. Весь мир работает, примеров много. Берите любой из них и давайте в этом направлении действовать", - сказал он.


Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков на совещании отметил, что для обеспечения внутреннего рынка Беларуси хватило бы 80%-ной загрузки одного нефтеперерабатывающего завода. Страна экспортирует порядка 70% всех производимых нефтепродуктов.
 
 
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Лукашенко приказал снизить поставни нефти из России до 30-40% от необходимых объемов, а остальное покупать по мировым ценам: "азербайджанскую, саудовскую, норвежскую,...
 
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