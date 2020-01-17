Обзор рынка облигаций за период 01.01 17.01.2020

Источник материала: Myfin

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Обзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС . Основными параметрами анализа выступают: объем, в денежном выражении, и количество сделок по приобретению* облигаций в ходе биржевых торгов на БВФБ.



За период 01.01 – 17.01.2020 на биржевом рынке БВФБ было заключено всего 320 сделок c облигациями, из них:

149 с государственными облигациями (47% от общего количества);

65 с облигациями Национального банка РБ (20%);

41 с облигациями остальных банков РБ (13%);

65 с корпоративными облигациями (20%).

ТОП 3 государственных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** ВГДО 265 1000 USD 3.7 12.01.2027 112 5.72 ЮФЛ ВГДО 257 1000 EUR 4 05.05.2025 15 6.58 ЮФЛ ВГДО 152 1000 USD 7 12.08.2022 9 6.53 ЮЛ

ТОП 3 корпоративных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** ООО "ТЕНКинвест" Оп3 1000 USD 8 10.01.2022 15 7.99 ЮФЛ ЗАО "Евроопт" Оп6 500 USD 6.2 12.01.2024 14 6.19 ЮФЛ ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" Оп28 1000 USD 7.5 31.08.2029 12 7.48 ЮФЛ

ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** АСБ Лизинг ООО Оп114 100 BYN 8 31.12.2024 8 7.99 ЮЛ Белинвестбанк ОАО Оп70 1000 BYN 9 01.07.2021 8 8.96 ЮЛ МТБанк ЗАО Оп33 1000 BYN 10 29.05.2023 6 9.85 ЮЛ

ТОП 3 государственных бумаг по количеству сделок в рассматриваемом периоде с огромным отрывом возглавляют ВГДО 265. На второй позиции рейтинга расположились ВГДО 257, номинированные в евро. Валютная структура рейтинга представлена преимущественно долларом США.

ТОП 3 корпоративных бумаг по количеству сделок возглавили облигации ООО "ТЕНКинвест". На второй и третьей позиции расположились бумаги ЗАО "Евроопт" и ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" соответственно.Все бумаги этого рейтинга номинированы в долларах США.

В денежном выражении общий объем сделок составил 368.08 млн.рублей, из них :

284.19 млн.рублей по сделкам с государственными облигациями (77% от объема);

20.1 млн.рублей с облигациями Национального банка РБ (5%);

60.96 млн.рублей с облигациями остальных банков РБ (17%);

2.83 млн.рублей с корпоративными облигациями (1%).

ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** ВГДО 152 1000 USD 7 12.08.2022 208.99 6.53 ЮЛ ВГДО 265 1000 USD 3.7 12.01.2027 38.46 5.72 ЮФЛ ВГДО 230 1000 USD 0 04.05.2023 19.84 7.63 ЮФЛ

ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" Оп28 1000 USD 7.5 31.08.2029 0.86 7.48 ЮФЛ Конте Спа СООО Оп24 1000 USD 4.75 29.11.2024 0.64 4.71 ЮФЛ ООО "ТЕНКинвест" Оп3 1000 USD 8 10.01.2022 0.5 7.99 ЮФЛ

ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** Белинвестбанк ОАО Оп70 1000 BYN 9 01.07.2021 27.75 8.96 ЮЛ МТБанк ЗАО Оп33 1000 BYN 10 29.05.2023 14 9.85 ЮЛ ОАО "АСБ Беларусбанк" Оп128 100 BYN 9 31.12.2050 6.67 9 ЮЛ

В рассматриваемом периоде в государственном сегменте наблюдалась наиболее бурная активность. Более половины количества сделок и объема в денежном выражении сформировалось за счет деловой активности инвесторов именно в этом сегменте.

ТОП 3 государственных облигаций по объему сделок возглавляют долларовые ВГДО 152. На второй и третьей позиции расположились ВГДО 265 и ВГДО 230 также номинированные в долларах США.

ТОП 3 корпоративных бумаг по объему сделок возглавили облигации ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ".Валютная структура рейтинга представлена бумагами номиналом сугубо в долларах США.

ТОП 3 банковских облигаций по объему сделок на этот раз возглавили облигации Белинвестбанк ОАО. Валютная структура рейтинга традиционно представлена белорусским рублем.

Первая половина нового года проходит при весьма хорошем уровне деловой активности инвесторов на рынке, что значительно отличается от многолетней тенденции сезонного снижения объемов торгов.

Отчасти, такая ситуация сформировалась из-за размещения государственных ВГДО 265, но при этом стоит отметить, что активность в других сегментах также демонстрирует весьма хорошие значения.

* без учета сделок РЕПО

** среднее арифметическое взвешенное значение доходности к погашению

*** Данные бумаги могут приобретать: ЮЛ – только юридические лица; ФЛ – только физические лица; ЮФЛ – все