|
Обзор рынка облигаций за период 01.01 17.01.2020
Источник материала: Myfin
Обзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами
За период 01.01 – 17.01.2020 на биржевом рынке БВФБ было заключено всего 320 сделок c облигациями, из них:
ТОП 3 государственных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период
ТОП 3 корпоративных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период (без банков)
ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период
ТОП 3 государственных бумаг по количеству сделок в рассматриваемом периоде с огромным отрывом возглавляют ВГДО 265. На второй позиции рейтинга расположились ВГДО 257, номинированные в евро. Валютная структура рейтинга представлена преимущественно долларом США.
ТОП 3 корпоративных бумаг по количеству сделок возглавили облигации ООО "ТЕНКинвест". На второй и третьей позиции расположились бумаги ЗАО "Евроопт" и ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" соответственно.Все бумаги этого рейтинга номинированы в долларах США.
В денежном выражении общий объем сделок составил 368.08 млн.рублей, из них :
ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)
ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
В рассматриваемом периоде в государственном сегменте наблюдалась наиболее бурная активность. Более половины количества сделок и объема в денежном выражении сформировалось за счет деловой активности инвесторов именно в этом сегменте.
ТОП 3 государственных облигаций по объему сделок возглавляют долларовые ВГДО 152. На второй и третьей позиции расположились ВГДО 265 и ВГДО 230 также номинированные в долларах США.
ТОП 3 корпоративных бумаг по объему сделок возглавили облигации ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ".Валютная структура рейтинга представлена бумагами номиналом сугубо в долларах США.
ТОП 3 банковских облигаций по объему сделок на этот раз возглавили облигации Белинвестбанк ОАО. Валютная структура рейтинга традиционно представлена белорусским рублем.
Первая половина нового года проходит при весьма хорошем уровне деловой активности инвесторов на рынке, что значительно отличается от многолетней тенденции сезонного снижения объемов торгов.
Отчасти, такая ситуация сформировалась из-за размещения государственных ВГДО 265, но при этом стоит отметить, что активность в других сегментах также демонстрирует весьма хорошие значения.
* без учета сделок РЕПО
** среднее арифметическое взвешенное значение доходности к погашению
*** Данные бумаги могут приобретать: ЮЛ – только юридические лица; ФЛ – только физические лица; ЮФЛ – все
Источник: Инвестиционная компания АЙГЕНИС
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.comОбзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)