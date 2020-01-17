ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Обзор рынка облигаций за период 01.01 17.01.2020

21.01.2020 14:50 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Обзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС. Основными параметрами анализа выступают: объем, в денежном выражении, и количество сделок по приобретению* облигаций в ходе биржевых торгов на БВФБ.

За период 01.01 – 17.01.2020 на биржевом рынке БВФБ было заключено всего 320 сделок c облигациями, из них:

  • 149 с государственными облигациями (47% от общего количества);
  • 65 с облигациями Национального банка РБ (20%);
  • 41 с облигациями остальных банков РБ (13%);
  • 65 с корпоративными облигациями (20%).

ТОП 3 государственных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпускНоминалВалюта ставка купона %Дата погашенияКол-во сделокСрвз.дох-ть к погашению** по сделкам %Тип клиента***
ВГДО 265 1000 USD 3.7 12.01.2027 112 5.72 ЮФЛ
ВГДО 257 1000 EUR 4 05.05.2025 15 6.58 ЮФЛ
ВГДО 152 1000 USD 7 12.08.2022 9 6.53 ЮЛ

ТОП 3 корпоративных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпускНоминалВалюта ставка купона %Дата погашенияКол-во сделокСрвз.дох-ть к погашению** по сделкам %Тип клиента***
ООО "ТЕНКинвест" Оп3 1000 USD 8 10.01.2022 15 7.99 ЮФЛ
ЗАО "Евроопт" Оп6 500 USD 6.2 12.01.2024 14 6.19 ЮФЛ
ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" Оп28 1000 USD 7.5 31.08.2029 12 7.48 ЮФЛ

ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпускНоминалВалюта ставка купона %Дата погашенияКол-во сделокСрвз.дох-ть к погашению** по сделкам %Тип клиента***
АСБ Лизинг ООО Оп114 100 BYN 8 31.12.2024 8 7.99 ЮЛ
Белинвестбанк ОАО Оп70 1000 BYN 9 01.07.2021 8 8.96 ЮЛ
МТБанк ЗАО Оп33 1000 BYN 10 29.05.2023 6 9.85 ЮЛ

ТОП 3 государственных бумаг по количеству сделок в рассматриваемом периоде с огромным отрывом возглавляют ВГДО 265. На второй позиции рейтинга расположились ВГДО 257, номинированные в евро. Валютная структура рейтинга представлена преимущественно долларом США.

ТОП 3 корпоративных бумаг по количеству сделок возглавили облигации ООО "ТЕНКинвест". На второй и третьей позиции расположились бумаги ЗАО "Евроопт" и ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" соответственно.Все бумаги этого рейтинга номинированы в долларах США.

В денежном выражении общий объем сделок составил 368.08 млн.рублей, из них :

  • 284.19 млн.рублей по сделкам с государственными облигациями (77% от объема);
  • 20.1 млн.рублей с облигациями Национального банка РБ (5%);
  • 60.96 млн.рублей с облигациями остальных банков РБ (17%);
  • 2.83 млн.рублей с корпоративными облигациями (1%).

ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпускНоминалВалюта ставка купона %Дата погашенияОбъем сделок, млн.рубСрвз.дох-ть к погашению** по сделкам %Тип клиента***
ВГДО 152 1000 USD 7 12.08.2022 208.99 6.53 ЮЛ
ВГДО 265 1000 USD 3.7 12.01.2027 38.46 5.72 ЮФЛ
ВГДО 230 1000 USD 0 04.05.2023 19.84 7.63 ЮФЛ

ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпускНоминалВалюта ставка купона %Дата погашенияОбъем сделок, млн.рубСрвз.дох-ть к погашению** по сделкам %Тип клиента***
ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" Оп28 1000 USD 7.5 31.08.2029 0.86 7.48 ЮФЛ
Конте Спа СООО Оп24 1000 USD 4.75 29.11.2024 0.64 4.71 ЮФЛ
ООО "ТЕНКинвест" Оп3 1000 USD 8 10.01.2022 0.5 7.99 ЮФЛ

ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпускНоминалВалюта ставка купона %Дата погашенияОбъем сделок, млн.рубСрвз.дох-ть к погашению** по сделкам %Тип клиента***
Белинвестбанк ОАО Оп70 1000 BYN 9 01.07.2021 27.75 8.96 ЮЛ
МТБанк ЗАО Оп33 1000 BYN 10 29.05.2023 14 9.85 ЮЛ
ОАО "АСБ Беларусбанк" Оп128 100 BYN 9 31.12.2050 6.67 9 ЮЛ

В рассматриваемом периоде в государственном сегменте наблюдалась наиболее бурная активность. Более половины количества сделок и объема в денежном выражении сформировалось за счет деловой активности инвесторов именно в этом сегменте.

ТОП 3 государственных облигаций по объему сделок возглавляют долларовые ВГДО 152. На второй и третьей позиции расположились ВГДО 265 и ВГДО 230 также номинированные в долларах США.

ТОП 3 корпоративных бумаг по объему сделок возглавили облигации ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ".Валютная структура рейтинга представлена бумагами номиналом сугубо в долларах США.

ТОП 3 банковских облигаций по объему сделок на этот раз возглавили облигации Белинвестбанк ОАО. Валютная структура рейтинга традиционно представлена белорусским рублем.

Первая половина нового года проходит при весьма хорошем уровне деловой активности инвесторов на рынке, что значительно отличается от многолетней тенденции сезонного снижения объемов торгов.

Отчасти, такая ситуация сформировалась из-за размещения государственных ВГДО 265, но при этом стоит отметить, что активность в других сегментах также демонстрирует весьма хорошие значения.

* без учета сделок РЕПО
** среднее арифметическое взвешенное значение доходности к погашению
*** Данные бумаги могут приобретать: ЮЛ – только юридические лица; ФЛ – только физические лица; ЮФЛ – все

Источник: Инвестиционная компания АЙГЕНИС
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Новости по темам:
Читайте также:
 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.comОбзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС....
 
Новости дня
Новости разные
 
ГАИ: допился до 3,6 промилле, поехал кататься и был задержан (ВИДЕО)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика