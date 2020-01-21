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Создание СП и взаимный экспорт. Сотрудничество Беларуси и Узбекистана обсудили в Минске

21.01.2020 14:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. От создания совместных производств и предприятий до сотрудничества в социальной и гуманитарной сферах. Беларусь и Узбекистан укрепляют двусторонние отношения, что находит продолжение по всем направлениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня часы сверяли в парламенте. Глава Совета Республики встретилась с послом Узбекистана. В дружественных отношениях двух стран будет все больше точек соприкосновения, выразила уверенность Наталья Кочанова, подчеркнув, что Беларусь всегда рассматривала Узбекистан как ключевого стратегического партнера в Центральной Азии.

Создание СП и взаимный экспорт. Сотрудничество Беларуси и Узбекистана обсудили в Минске

Бесспорно, импульс развитию дали взаимные визиты президентов обеих стран в последние два года. Стороны говорят о беспрецедентном рывке и серьезных взаимных шагах в развитии сотрудничества. В подтверждение и цифры: за 2019 год товарооборот между странами вырос в полтора раза. Совместные производства активно создаются как в Беларуси, так и в Узбекистане.

Создание СП и взаимный экспорт. Сотрудничество Беларуси и Узбекистана обсудили в Минске

Насирджан Юсупов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси:
В Узбекистане строится одно крупное фармацевтическое предприятие, которое будет выпускать антибиотики. В Узбекистане сейчас строится крупное предприятие, которое будет выпускать обувь. Есть у нас намерения по созданию предприятий по производству и переработке молока в Ташкентской области.

Развитию двусторонних отношений будет способствовать и предстоящий агрофорум в Ташкенте. На нем свою продукцию покажут сразу несколько белорусских сельхозпредприятий. В свою очередь растет и экспорт в нашу страну узбекских товаров – в основном, за счет поставок фруктов и овощей.

Люди в материале: Наталья Кочанова, Насирджан Юсупов
 
 
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Новости Беларуси. От создания совместных производств и предприятий до сотрудничества в социальной и гуманитарной сферах. Беларусь и Узбекистан укрепляют...
 
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