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Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй приговорён к 13,5 лет тюрьмы за взятки

21.01.2020 15:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. 13,5 лет тюремного заключения – такой приговор вынес Народный суд средней ступени города Тяньцзиня бывшему главе Интерпола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй приговорён к 13,5 лет тюрьмы за взятки

Кроме того, Мэн Хунвэй должен будет выплатить около 292 тысяч долларов штрафа. Подсудимый не стал подавать апелляцию, чтобы обжаловать вердикт.

Напомним, Мэн Хунвэй был обвинен в коррупции и превышении служебных полномочий. Находясь в должности руководителя Интерпола, он получил взятки в размере 14,5 миллионов юаней.

Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй приговорён к 13,5 лет тюрьмы за взятки

Люди в материале: Мэн Хунвэй
 
 
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Новости Китая. 13,5 лет тюремного заключения – такой приговор вынес Народный суд средней ступени города Тяньцзиня бывшему главе Интерпола, сообщили в программе...
 
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