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Лукашенко хочет диверсифицировать поставки нефти, сократив долю России до 30-40 процентов
21.01.2020 15:07 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Беларусь хочет сократить зависимость от российской нефти и сократить ее долю в поставках до 30-40%. Также в планах 30% завозить с Балтики и еще треть через Украину.
Александр Лукашенко 21 января провел совещание по экспорту нефти и нефтепродуктов.
В ходе его он объявил, что хочет диверсифицировать структуру импорта нефти, при этом признав, что сегодня в полном объеме найти альтернативу поставкам российской нефти невозможно
«Однако надо идти к тому, что 30-40% мы будем покупать нефти в Российской Федерации. Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину – проверенный уже путь», – заявил он.
Напомним, с начала текущего года российские компании прекратили поставлять нефть в Беларусь. Не договорившись с Россией о цене на энергоносители, Минск нашел альтернативного поставщика. Вчера стало известно, что Беларусь закупила 80 тыс. тонн норвежской нефти. Поставка ожидается в двадцатых числах января. По сведениям агентства Reuters, после получения первой партии топлива белорусская сторона собирается продолжать переговоры о дальнейших поставках.
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Беларусь хочет сократить зависимость от российской нефти и сократить ее долю в поставках до 30-40%. Также в планах 30% завозить с Балтики и еще треть через Украину.
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