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Правительство Узбекистана ушло в отставку в полном составе

21.01.2020 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Узбекистана. Правительство Узбекистана в полном составе ушло в отставку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее заявление премьер-министра страны было зачитано на первом заседании сената.

Правительство Узбекистана ушло в отставку в полном составе

Согласно законодательству Узбекистана, кабмин обязан сложить свои полномочия перед вновь избранным Олий Мажлисом. При этом депутаты продолжают работу до формирования нового состава парламента.

Уже сегодня, 21 января, на совместном заседании обеих палат будет рассмотрена кандидатура премьер-министра, которого выдвинула либерально-демократическая партия, набравшая большинство на декабрьских выборах.

Правительство Узбекистана ушло в отставку в полном составе

Люди в материале: Олий Мажлис
 
 
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Новости Узбекистана. Правительство Узбекистана в полном составе ушло в отставку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее заявление...
 
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