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Представлен макет первого электромобиля Subaru, который будет создан совместно с Toyota

21.01.2020 14:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Токио прошла пресс-конференция Subaru, на которой компания поделилась планами по электрификации своего модельного ряда. Японцы намерены активно продвигать на рынке как гибридные, так и чисто электрические автомобили.


Иллюстрация: Subaru

Первым Subaru на электротяге должен стать компактный кроссовер, разработка которого ведется совместно с Toyota — «паркетник», пока существующий в виде дизайнерских скетчей и полноразмерного неходового макета, будет базироваться на новой унифицированной платформе e-TNGA, которую компании анонсировали прошлым летом. Точных сроков вывода своего первого электромобиля Subaru пока не называет.


План наступления на электрическом фронте предусматривает вывод на рынок и так называемого strong hybrid, в котором также станут использоваться технологии Toyota. Компания обещает, что будущий «гибрид» сохранит фирменный симметричный полный привод — готовая к производству машина должна быть готова примерно через три года.


Примечательно, что полностью отказываться от ДВС Subaru не собирается — к 2030 году на «гибриды» и электромобили должно приходиться до 40% всех продаж марки, а к 2035 году электрифицирован будет уже весь модельный ряд фирмы.

 
 
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В Токио прошла пресс-конференция Subaru, на которой компания поделилась планами по электрификации своего модельного ряда.
 
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