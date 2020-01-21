Представлен макет первого электромобиля Subaru, который будет создан совместно с Toyota

Источник материала: Tut.by

В Токио прошла пресс-конференция Subaru, на которой компания поделилась планами по электрификации своего модельного ряда. Японцы намерены активно продвигать на рынке как гибридные, так и чисто электрические автомобили.



Иллюстрация: Subaru

Первым Subaru на электротяге должен стать компактный кроссовер, разработка которого ведется совместно с Toyota — «паркетник», пока существующий в виде дизайнерских скетчей и полноразмерного неходового макета, будет базироваться на новой унифицированной платформе e-TNGA, которую компании анонсировали прошлым летом. Точных сроков вывода своего первого электромобиля Subaru пока не называет.





План наступления на электрическом фронте предусматривает вывод на рынок и так называемого strong hybrid, в котором также станут использоваться технологии Toyota. Компания обещает, что будущий «гибрид» сохранит фирменный симметричный полный привод — готовая к производству машина должна быть готова примерно через три года.





Примечательно, что полностью отказываться от ДВС Subaru не собирается — к 2030 году на «гибриды» и электромобили должно приходиться до 40% всех продаж марки, а к 2035 году электрифицирован будет уже весь модельный ряд фирмы.