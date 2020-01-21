Восемь инфекций, которыми можно заразиться в спортзале или бассейне

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« Здоровье Mail.Ru » перечислило инфекции, которыми можно заразиться в спортзале и простые правила, которые помогут себя обезопасить.



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Золотистый стафилококк

По данным Американской Национальной ассоциации спортивных тренеров (NATA), «кожные инфекции у спортсменов чрезвычайно распространены» и составляют более половины всех инфекционных заболеваний среди участников соревнований.

«Соблюдать гигиену мы должны были научиться еще в школе, — считает Стивен М. Зиндер, тренер Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле. — Это здравый смысл. Вы должны держать себя и свое оборудование в чистоте. Вы никогда не знаете, кто последним пользовался этим тренажером».

Предположим, занимаетесь вы на эллиптическом тренажере. Пот со лба и шеи ладонью стираете, а через день с удивлением обнаруживаете у себя прыщи, фурункулы или другие гнойные уплотнения на коже. Скорее всего, через грязные руки к вам попал стафилококк — бактерия, вызывающая кожные инфекции.

Вытирать пот полотенцем — тоже не выход. Влажная ткань, брошенная на поручень тренажера, так же успешно собирает на себя бактерии, как и потная ладонь.

Кандида

Крайне распространенный грибок, вызывающий массу неприятных заболеваний: от молочницы до стригущего лишая. Но если принести из зала молочницу проблематично, то лишай, при должной неосторожности, может оказаться на вас очень быстро. Поверьте — переносчики заболевания рядом. Иногда они сами не знают, что больны.

Грибковая инфекция поражает верхние слои кожи и имеет вид красного кольца. Оно может чесаться, покрываться сыпью или напротив — никак не беспокоить владельца. Такие пятна появляются на теле где угодно — одиночными или, наоборот, множественными очагами.

Грибок может долго жить во влажной среде. Поэтому аккуратнее в саунах, раздевалках и душевых кабинах.

Грибок стопы и ногтей

Ходить босиком в раздевалке нельзя. Мыться в душе без тапочек — тем более! Даже коврик для йоги может стать рассадником грибковой инфекции, если до вас на нем стояла инфицированная спортсменка (или спортсмен). Грибок любит влажную среду, и без дезинфекции поверхности может жить на ней несколько недель.

Температуры в сауне тоже недостаточно, чтобы убить возбудителя. Зашли босиком — будьте готовы через пару дней обнаружить у себя покраснение, шелушение, трещины между пальцев или поражение ногтей.

В качестве профилактики можно использовать безрецептурные мази от грибка. Но лучше — внимательно следить за своими ногами и просто не ходить босиком. Кстати, грибок выживает даже после стирки при низкой температуре. Так что, прежде чем взять у администратора «местное» полотенце, сто раз подумайте.

Вирус папилломы человека (ВПЧ)

Еще одна причина, почему не стоит разгуливать по спортзалу и раздевалке босиком . Есть более 100 типов ВПЧ, из них 13 относятся к типу высокого риска, то есть приводят к развитию рака. Вероятность, что вы заразитесь именно онкогенным вирусом, конечно, невелика, зато есть шанс обзавестись подошвенными бородавками.

«Вирус распространяется через непосредственный контакт кожи с кожей или если ходить босиком в душе и ванных комнатах», — предупреждает Рэнди Векслер, профессор медицины в медицинском центре Университета штата Огайо.

Клебсиелла

Бактерия является частью микрофлоры кишечника, соответственно, в окружающую среду выделяется со стулом, а распространяется контактно-бытовым путем. Обнаружить ее можно на гантелях, тренажерах, кранах — в общем, на поверхностях, которых касалась немытая рука носителя.

Если ваш иммунитет такой же крепкий, как бицепсы вашего тренера, можно особо не переживать. Но если защитные силы слабоваты, есть вероятность слечь с неприятными недугами.

Чаще всего клебсиелла поражает мочевыводящие пути и легкие, реже — приводит к инфекциям крови и менингиту. Причем тип инфекции зависит от того, каким путем бактерия попала в организм. Например, попадая через нос, клебсиелла становится причиной пневмонии.

Кишечная палочка

Передается с зараженной пищей и через немытые руки. Проживает где-то по соседству с клебсиеллой — на тренажерах, дверных ручках и тренировочных ковриках. Вызывает тошноту, рвоту, понос, а в некоторых случаях — и пневмонию.

Симптомы легко перепутать с вирусом гепатита А. Поэтому если заражение все-таки произошло, мучиться и самостоятельно искать причину не стоит, надо идти к врачу за конкретными назначениями. Мойте руки после занятий на тренажерах.



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Стрептококк

Насчитывается около 20 типов стрептококковых бактерий. Распространяются они воздушно-капельным и контактно-бытовым путем. Проживают не только на тренажерах, но и дверных ручках сауны, где, казалось бы, их должна убивать высокая температура. Но нет.

Инфекция может проявляться легкой (или не очень) болью в горле, а в тяжелых случаях — пневмонией. Также стрептококк является возбудителем импетиго. Посмотрите в поисковике картинки — и вы больше никогда не забудете антибактериальные салфетки, санитайзер и личное полотенце.

Вирусы простуды и гриппа

Эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний США посчитали: вирусы простуды и гриппа живут на коже до трех часов, а на поверхностях — до четырех. Так что делайте выводы.

Напоминаем еще раз: антибактериальные салфетки, шлепки и личное полотенце (которое вешаем не на тренажеры, а держим в пакете) — минимальный набор, который спасет от многих неприятностей не только в спортивном зале.

Как защититься от инфекций?

Дерматовенеролог и косметолог Ольга Калинина рассказала «Здоровью Mail.Ru», как себя обезопасить:

— Главное в защите от инфекций — здоровый иммунитет, ведь никакая инфекция не присоединяется просто так, она ищет только ослабленный организм и входные ворота. Если таких ворот, то есть слабых мест, нет, угрозы здоровью не будет. Кроме прочего, избегайте переохлаждений, регулярно обследуйтесь и вылечивайте обнаруженные заболевания.

Очень важно следить за состоянием кожных покровов: если у вас есть какие-либо микротравмы, ранки, трещины, потертости, болезненные участки на коже, до их полного заживления лучше не посещать спортзал или бассейн, так как они являются теми самыми воротами для инфекции. Тщательно соблюдайте правила личной гигиены: мойте руки, не трогайте лицо, глаза и рот во время занятий на тренажерах, принимайте душ только в личных тапочках, пользуйтесь собственным полотенцем, личной бутылкой с водой или одноразовыми стаканчиками. От грибка на ногах и ногтях не лишне пользоваться противогрибковыми мазями. Все эти меры позволят минимизировать вероятность «подхватить» заболевание в фитнес-клубах, бассейнах и других местах скопления людей.