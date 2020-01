Фанат поцеловал девушку, но тут же сделал вид, что не знает ее

Источник материала: Tut.by

Эквадорская «Барселона» в субботу провела товарищеский матч с «Дельфином», и на трибунах перед игрой произошел забавнейший эпизод — один из фанатов приобнял спутницу и поцеловал ее в губы, но мгновенно пожалел об этом, передает eurosport.

Когда он поднял лицо, то обнаружил, что на них направлена телекамера, а поцелуй показали на большом экране (и в телеэфире). Болельщик смутился, убрал руку с плеча девушки, сделал максимально виноватый вид и уткнулся в телефон. Видео мгновенно стало вирусным.

Plot twist this Barcelona fan is camera shy and doesn’t like getting attention especially when he’s being romantic