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Фанат поцеловал девушку, но тут же сделал вид, что не знает ее

21.01.2020 16:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Эквадорская «Барселона» в субботу провела товарищеский матч с «Дельфином», и на трибунах перед игрой произошел забавнейший эпизод — один из фанатов приобнял спутницу и поцеловал ее в губы, но мгновенно пожалел об этом, передает eurosport.

Когда он поднял лицо, то обнаружил, что на них направлена телекамера, а поцелуй показали на большом экране (и в телеэфире). Болельщик смутился, убрал руку с плеча девушки, сделал максимально виноватый вид и уткнулся в телефон. Видео мгновенно стало вирусным.

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