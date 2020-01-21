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В 2020 нотариусы Брестского нотариального округа 5 раз проконсультируют бесплатно

21.01.2020 16:31 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В 2020 нотариусы Брестского нотариального округа 5 раз проконсультируют бесплатно

В течение 2020 года нотариусы Брестского нотариального округа проведут пять республиканских акций по бесплатному консультированию граждан и представителей бизнеса.

Правлением Белорусской нотариальной палаты установлены даты проведения республиканских акций по бесплатному консультированию граждан и представителей юридических лиц. Подобные мероприятия традиционно приурочены к государственным праздникам и иным памятным датам нашей страны. Так, обратиться к нотариусу в 2020 году и получить ответы на интересующие вопросы можно:

  • 13 марта – акция, приуроченная ко Дню Конституции Республики Беларусь;
  • 08 мая – акция, приуроченная к празднованию Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне;
  • 02 июля – акция, приуроченная к празднованию Дня Независимости Республики Беларусь;
  • 14 октября – акция, посвященная Дню матери;
  • 04 декабря – акция, приуроченная к празднованию Дня юриста.

В рамках предстоящих мероприятий нотариусы бесплатно проконсультируют обратившихся по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей и иным. 

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро Брестского нотариального округа, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе «Найти нотариуса».

Белорусская нотариальная палата отмечает популярность и востребованность акций по бесплатному консультированию среди граждан. В прошлом году ответы на интересующие вопросы в ходе республиканских акций получили более 16 тысяч белорусов и гостей республики, в том числе нотариусы Брестского нотариального округа проконсультировали более 5 тысяч жителей Брестской области и гостей Брестчины, представителей бизнеса. Целью данных мероприятий является, прежде всего, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры и грамотности населения.

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