Вышел, украл, в тюрьму: житель Барановичей обокрал отца

15 января мужчина освободился из ИВС в Дрогичине, куда был водворен за хищение мобильного телефона. Его встретила мать, и вместе они уехали домой.





Во время чаепития в квартире к ним присоединился отец. В своей куртке он несколько дней хранил крупную сумму, которая предназначалась для зарубежной командировки. Об этом знали близкие главы семейства.





Как только владелец денег уснул, а его жена вышла из квартиры, подозреваемый забрал валюту и скрылся. В последующем эти деньги он потратил на съем двух квартир, посещение увеселительных заведений, покупку золотой печатки и дорогих часов.





С заявлением о пропаже денег владелец обратился лишь через несколько дней. Все это время он надеялся увидеть сына и уговорить его вернуть похищенное.





Оперативники задержали подозреваемого 19 января у подъезда многоквартирного дома, куда он приехал на такси продолжать застолье в съемной квартире.





К тому моменту у мужчины остались $800, Br110, печатка и часы.





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Сейчас он находится в ИВС, его действиям дана правовая оценка. Известно, что задержанный неоднократно выносил вещи и деньги из дома родителей, привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабежи и незаконный оборот наркотиков.