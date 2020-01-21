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Вышел, украл, в тюрьму: житель Барановичей обокрал отца

21.01.2020 16:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Барановичах 39-летний мужчина похитил у отца около $6 тыс., которые предназначались для зарубежной командировки

15 января мужчина освободился из ИВС в Дрогичине, куда был водворен за хищение мобильного телефона. Его встретила мать, и вместе они уехали домой. 

Во время чаепития в квартире к ним присоединился отец. В своей куртке он несколько дней хранил крупную сумму, которая предназначалась для зарубежной командировки. Об этом знали близкие главы семейства.

Как только владелец денег уснул, а его жена вышла из квартиры, подозреваемый забрал валюту и скрылся. В последующем эти деньги он потратил на съем двух квартир, посещение увеселительных заведений, покупку золотой печатки и дорогих часов.

С заявлением о пропаже денег владелец обратился лишь через несколько дней. Все это время он надеялся увидеть сына и уговорить его вернуть похищенное. 

Оперативники задержали подозреваемого 19 января у подъезда многоквартирного дома, куда он приехал на такси продолжать застолье в съемной квартире. 

К тому моменту у мужчины остались $800, Br110, печатка и часы.

https://www.belta.by/incident/view/zhitel-baranovichej-vyjdja-iz-izoljatora-obokral-ottsa-376641-2020/

Сейчас он находится в ИВС, его действиям дана правовая оценка. Известно, что задержанный неоднократно выносил вещи и деньги из дома родителей, привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабежи и незаконный оборот наркотиков.
 
 
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В Барановичах 39-летний мужчина похитил у отца около $6 тыс., которые предназначались для зарубежной командировки
 
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