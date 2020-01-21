В четверг, 23 января, в 10.00 встречу с населением проведет председатель Быховского районного исполнительного комитета МАРТИНОВИЧ Дмитрий Васильевич в сельском Доме культуры агрогородка Мокрое.
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Встречу с населением проведет председатель Быховского райисполкома Дмитрий МАРТИНОВИЧ
21.01.2020 — Разное | Маяк Преднепровья
Источник материала: Маяк Преднепровья
В четверг, 23 января, в 10.00 встречу с населением проведет председатель Быховского районного исполнительного комитета МАРТИНОВИЧ Дмитрий Васильевич в сельском Доме культуры агрогородка Мокрое.
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В четверг, 23 января, в 10.00 встречу с населением проведет председатель Быховского районного исполнительного комитета МАРТИНОВИЧ Дмитрий Васильевич в сельском
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