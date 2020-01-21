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Объявлен конкурс архитектурно-дизайнерских проектов по обновлению Брестского драмтеатра

21.01.2020 16:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский академический театр драмы объявил открытый конкурс на разработку архитектурно-дизайнерского проекта по ремонту общественных помещений, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор БАТД Вячеслав Гарбузов.

Объявлен конкурс архитектурно-дизайнерских проектов по обновлению Брестского драмтеатра

"В театре регулярно проводятся культурно-массовые мероприятия, международные фестивали высокого уровня, где бывают гости из разных стран. Эстетика учреждения в целом и его помещений в частности должна соответствовать его уровню. Мы решили по-новому подойти к проведению ремонта общественных помещений театра - концептуально, с учетом мнения зрителей. Поэтому объявили открытый конкурс на разработку архитектурно-дизайнерского проекта, который затем ляжет в основу технического задания для строительной организации", - отметил Вячеслав Гарбузов.

Работа по усовершенствованию пространства в здании театра проводится постоянно. Так, в 2019 году в БАТД отремонтировали репетиционный зал и напольное покрытие декорационных карманов большой сцены. Здания мастерских оборудовали системой видеонаблюдения, что позволило сократить пост охраны объекта. Годом ранее проведен ремонт основного зрительного зала. Сейчас очередь за Малым залом.

"Оплачены и уже изготавливаются новые кресла для Малого зала. Хотим сохранить количество мест, но добавить комфорта зрителям. Есть желание модернизировать и изменить эстетически гардероб. Думаю, в текущем году это осуществим. И, если удастся, поработаем с нашим фойе. Оно красивое, аккуратное, но необходимо освежить галерею художественно-творческого состава. Сейчас прорабатываем эту идею", - дополнил гендиректор БАТД.

К участию в конкурсе на разработку архитектурно-дизайнерского проекта приглашаются как опытные специалисты, так и студенты профильных факультетов и вузов, юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели. Конкурс пройдет в несколько этапов. По 10 февраля принимаются заявки с краткой информацией о претендентах на участие, до 2 марта - заявки по проектам. Затем оргкомитет открыто, с приглашением участников рассмотрит проекты и определит лучшую концепцию. Для победителя предусмотрена денежная премия в размере 30 базовых величин (1БВ - Br27). Непосредственно к ремонту планируется приступить в июле и закончить его в начале сентября - до открытия юбилейного XXV Международного театрального фестиваля "Белая вежа".

 
 
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