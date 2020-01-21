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Рыбаков анонсировал скорые поставки нефти в Беларусь из альтернативных источников

21.01.2020 16:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков анонсировал скорые поставки нефти в Беларусь из альтернативных источников. Об этом он сообщил журналистам по итогам совещания у главы государства, передает корреспондент БЕЛТА.

Рыбаков анонсировал скорые поставки нефти в Беларусь из альтернативных источников

"Альтернативные поставки (нефти. - Прим. БЕЛТА) прорабатываются. Не буду анонсировать, но есть уже практически готовые контракты, - сказал Андрей Рыбаков, отвечая на вопрос, из каких стран, кроме России, возможно поступление нефти в ближайшее время. - Это касается не только самой нефти, но и логистических каналов ее поступления - будет не по портам или железной дороге, это будут уже другие направления".

 
 
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  Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков анонсировал скорые поставки нефти в Беларусь из альтернативных источников. Об этом он сообщил журналистам по...
 
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