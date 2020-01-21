Источник материала: Виртуальный Брест

Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков анонсировал скорые поставки нефти в Беларусь из альтернативных источников. Об этом он сообщил журналистам по итогам совещания у главы государства, передает корреспондент БЕЛТА.





"Альтернативные поставки (нефти. - Прим. БЕЛТА) прорабатываются. Не буду анонсировать, но есть уже практически готовые контракты, - сказал Андрей Рыбаков, отвечая на вопрос, из каких стран, кроме России, возможно поступление нефти в ближайшее время. - Это касается не только самой нефти, но и логистических каналов ее поступления - будет не по портам или железной дороге, это будут уже другие направления".