Почему кошки просят открыть дверь, но не заходят

Контроль над пространством

Во-первых, если вы думаете, что кошка живет в вашем доме, — глубоко заблуждаетесь. Ее дом — ваш дом, но никак иначе.

С первого дня подселения в жилище человека кошка начинает контролировать окружающее пространство, поэтому именно она становится здесь главной.

По этой же причине питомец начинает обследовать каждый угол: ему необходимо знать о том, что происходит за каждой дверью.

А в случае когда дверь в какую-либо комнату закрыта — лишается такой возможности, что вызывает чувство дискомфорта.

Питомца будет это раздражать, и как итог начнет требовать, чтобы дверь отворили.

Поэтому если услышите мяуканье под дверью — значит, кот просто хотел, чтобы вы открыли дверь, и убедиться, что все под его контролем.

Необходимость во внимании

Иногда питомцы испытывают дефицит внимания. Поэтому мяуканье под дверью, как и в любой другой комнате, может являться поводом, чтобы хозяин наконец их заметил.

Эксперты утверждают, что для них важен сам факт, что вы оторветесь от своих дел и окажете им подобную услугу.

Не стоит думать, что кошка над вами издевается, ведь, как и любому другому существу, им нужна ласка и забота, особенно некоторым породам.

Представители некоторых пород кошек могут таким образом проверять вашу преданность. Как бы грубо это не звучало, от вашего поступка будет зависеть, как выстроятся ваши отношения в дальнейшем.

Подготовка к спринту

Еще одной причиной такого навязчивого поведения питомца может являться желание поиграть.

Возможно, каждый неоднократно замечал, какие спринты устраивают питомцы, когда начинают баловаться.

В это время им важен каждый уголок, а если двери будут закрыты, то кошка ощутит определенную ограниченность в своем передвижении.

В результате просьба открыть дверь может стать подготовкой дома к разминке.

Услуга потусторонним силам

Бытует мнение не только в народе, но и среди экспертов, будто кошки обладают особыми мистическими возможностями, одна из которых — это умение видеть потусторонние сущности, например, призраков, домовых.

Поэтому, вполне вероятно, что закрытая дверь ей мешает установить связь с потусторонним, вот и просит вас ее открыть.

Правда, не для нее, а для кого-то другого. Именно по этой причине питомец не двигается, а просто спокойно смотрит в дверной проем.

Фото: Pixabay