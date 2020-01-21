Почему кошки просят открыть дверь, но не заходят

Порой поведение кошки вызывает удивление, даже когда живете с питомцем не первый год.
Например, почему кошки так настойчиво начинают мяукать при виде закрытой двери, а потом просто неподвижно сидят на месте и не двигаются.
Зачем же ваш хвостик это делает, если не хочет заходить?
Эксперты привели несколько причин, которые объясняют подобное поведение питомца.
Контроль над пространством
Во-первых, если вы думаете, что кошка живет в вашем доме, — глубоко заблуждаетесь. Ее дом — ваш дом, но никак иначе.
С первого дня подселения в жилище человека кошка начинает контролировать окружающее пространство, поэтому именно она становится здесь главной.
По этой же причине питомец начинает обследовать каждый угол: ему необходимо знать о том, что происходит за каждой дверью.
А в случае когда дверь в какую-либо комнату закрыта — лишается такой возможности, что вызывает чувство дискомфорта.
Питомца будет это раздражать, и как итог начнет требовать, чтобы дверь отворили.
Поэтому если услышите мяуканье под дверью — значит, кот просто хотел, чтобы вы открыли дверь, и убедиться, что все под его контролем.
Необходимость во внимании
Иногда питомцы испытывают дефицит внимания. Поэтому мяуканье под дверью, как и в любой другой комнате, может являться поводом, чтобы хозяин наконец их заметил.
Эксперты утверждают, что для них важен сам факт, что вы оторветесь от своих дел и окажете им подобную услугу.
Не стоит думать, что кошка над вами издевается, ведь, как и любому другому существу, им нужна ласка и забота, особенно некоторым породам.
Представители некоторых пород кошек могут таким образом проверять вашу преданность. Как бы грубо это не звучало, от вашего поступка будет зависеть, как выстроятся ваши отношения в дальнейшем.
Подготовка к спринту
Еще одной причиной такого навязчивого поведения питомца может являться желание поиграть.
Возможно, каждый неоднократно замечал, какие спринты устраивают питомцы, когда начинают баловаться.
В это время им важен каждый уголок, а если двери будут закрыты, то кошка ощутит определенную ограниченность в своем передвижении.
В результате просьба открыть дверь может стать подготовкой дома к разминке.
Услуга потусторонним силам
Бытует мнение не только в народе, но и среди экспертов, будто кошки обладают особыми мистическими возможностями, одна из которых — это умение видеть потусторонние сущности, например, призраков, домовых.
Поэтому, вполне вероятно, что закрытая дверь ей мешает установить связь с потусторонним, вот и просит вас ее открыть.
Правда, не для нее, а для кого-то другого. Именно по этой причине питомец не двигается, а просто спокойно смотрит в дверной проем.
Фото: Pixabay