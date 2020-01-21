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Почему кошки просят открыть дверь, но не заходят

21.01.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Порой поведение кошки вызывает удивление, даже когда живете с питомцем не первый год. 

Например, почему кошки так настойчиво начинают мяукать при виде закрытой двери, а потом просто неподвижно сидят на месте и не двигаются. 

Почему кошки просят открыть дверь, но не заходят

Зачем же ваш хвостик это делает, если не хочет заходить?

Эксперты привели несколько причин, которые объясняют подобное поведение питомца.

Контроль над пространством

Во-первых, если вы думаете, что кошка живет в вашем доме, — глубоко заблуждаетесь. Ее дом — ваш дом, но никак иначе.

С первого дня подселения в жилище человека кошка начинает контролировать окружающее пространство, поэтому именно она становится здесь главной.

По этой же причине питомец начинает обследовать каждый угол: ему необходимо знать о том, что происходит за каждой дверью.

А в случае когда дверь в какую-либо комнату закрыта — лишается такой возможности, что вызывает чувство дискомфорта.

Питомца будет это раздражать, и как итог начнет требовать, чтобы дверь отворили.

Поэтому если услышите мяуканье под дверью — значит, кот просто хотел, чтобы вы открыли дверь, и убедиться, что все под его контролем.

Необходимость во внимании

Иногда питомцы испытывают дефицит внимания. Поэтому мяуканье под дверью, как и в любой другой комнате, может являться поводом, чтобы хозяин наконец их заметил.

Эксперты утверждают, что для них важен сам факт, что вы оторветесь от своих дел и окажете им подобную услугу.

Не стоит думать, что кошка над вами издевается, ведь, как и любому другому существу, им нужна ласка и забота, особенно некоторым породам.

Представители некоторых пород кошек могут таким образом проверять вашу преданность. Как бы грубо это не звучало, от вашего поступка будет зависеть, как выстроятся ваши отношения в дальнейшем.

Подготовка к спринту

Еще одной причиной такого навязчивого поведения питомца может являться желание поиграть.

Возможно, каждый неоднократно замечал, какие спринты устраивают питомцы, когда начинают баловаться.

В это время им важен каждый уголок, а если двери будут закрыты, то кошка ощутит определенную ограниченность в своем передвижении.

В результате просьба открыть дверь может стать подготовкой дома к разминке.

Услуга потусторонним силам

Бытует мнение не только в народе, но и среди экспертов, будто кошки обладают особыми мистическими возможностями, одна из которых — это умение видеть потусторонние сущности, например, призраков, домовых.

Поэтому, вполне вероятно, что закрытая дверь ей мешает установить связь с потусторонним, вот и просит вас ее открыть.

Правда, не для нее, а для кого-то другого. Именно по этой причине питомец не двигается, а просто спокойно смотрит в дверной проем.

Фото: Pixabay

 
 
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