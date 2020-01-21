ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Власти пересмотрели взносы на профессиональную пенсию некоторых работников

21.01.2020 16:57 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Власти накануне изменили правила выплаты профессиональных пенсий для тех, кто работает в особых условиях труда. Те, кто отработал более половины требуемого льготного стажа до 1 января 2009 года, смогут выбирать, которую пенсию они хотят получать — профессиональную или обычную трудовую. Помимо этого президент подписал указ, который увеличивает размеры отчислений нанимателей на профессиональное пенсионное страхование. Документ уже вступил в силу.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

С 1 января 2009 года в Беларуси появилась система профессионального пенсионного страхования для тех, кто работает в особых условиях труда. Накопление там осуществляется за счет специальных взносов работодателей. Эти взносы идут в дополнение к обязательным взносам в Фонд соцзащиты, которые составляют 34% зарплатного фонда (из них 28% идет на пенсионное обеспечение, 6% — на соцстрахование). Еще 1% на пенсионное обеспечение из своих зарплат отчисляют работники.

Подписанный президентом указ оставляет в прежнем размере только отчисления на профессиональную пенсию для работников, занятых полный рабочий день на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда (9%) и работников, занятых полный рабочий день на работах с вредными и тяжелыми условиями труда (6%). Получается, что предприятие, где есть работники, занятые на подземных работах, в общей сумме платит на них обязательные страховые взносы в размере 43% от зарплаты (28% — на пенсионное обеспечение, 6% — на соцстраховние, 9% — на профессиональную пенсию).

Для кого повысили взсносы? 

Для остальных категорий работников, имеющих право на профессиональную пенсию, эти отчисления увеличились. Вот сколько они теперь составляют.

  • Для работников летного и летно-испытательного состава гражданской авиации — 9% (вместо 4,8%)
  • Для работников, осуществляющих непосредственное управление полетами воздушных судов гражданской авиации — 9% (вместо 4,8%)
  • Для бортоператоров и бортпроводников воздушных судов гражданской авиации — 9% (вместо 4,8%)
  • Для артистов театров и других театрально-зрелищных организаций, коллективов художественного творчества, занятых в должностях, дающих по характеру творческой деятельности право на профессиональную пенсию раньше достижения общеустановленного пенсионного возраста на 15 лет — 9% (вместо 4,8%)
  • Для спортсменов, занимающихся профессиональным спортом и являющихся членами национальных команд Республики Беларусь по видам спорта — 9% (вместо 4,8%)
  • Для артистов театров и других театрально-зрелищных организаций, коллективов художественного творчества, занятых в должностях, дающих по характеру творческой деятельности право на профессиональную пенсию раньше достижения общеустановленного пенсионного возраста на 10 лет — 6% (вместо 2,6%)
  • Для спортсменов, занимающихся профессиональным спортом и не являющихся членах национальных команд Республики Беларуси — 6% (вместо 2,6%)
  • Для работников инженерно-технического состава гражданской авиации — 6% (вместо 2,3%)
  • Для работниц текстильного производства, занятых на станках и машинах — 6% (вместо 2,3%)
  • Для женщин, работающих трактористами, трактористами-машинистами сельскохозяйственного производства, машинистами строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин — 6% (вместо 2,3%)
  • Для мужчин, работающих трактористами-машинистами сельскохозяйственного производства, непосредственно занятых в производстве сельскохозяйственной продукции — 6% (вместо 2,3%)
  • Для женщин, работающих животноводами (операторами животноводческих комплексов и механизированных ферм) и свиноводами (операторами свиноводческих комплексов и механизированных ферм), выполняющих определенные виды работ, а также работающих доярками (операторами машинного доения) — 6% (вместо 2,3%)
  • Для водителей пассажирского транспорта (автобусов, троллейбусов, трамваев) городских и отдельных пригородных маршрутов, по условиям труда приравненных к городским — 6% (вместо 2,3%)
  • Для работников экспедиций, партий, отрядов, участков и бригад, непосредственно занятые на полевых геологоразведочных, гидрологических, лесоустроительных и изыскательских работах — 6% (вместо 2,3%)
  • Для артистов театров и других театрально-зрелищных организаций, коллективов художественного творчества, занятых в должностях, дающих по характеру творческой деятельности право на профессиональную пенсию раньше достижения общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет — 4% (вместо 1,5%)
  • Для отдельных категории медицинских и педагогических работников — 4% (вместо 1,5%)

    Читайте также

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соответствующий указ президента уже вступил в силу.
 
Новости дня
Новости разные
 
Почему кошки просят открыть дверь, но не заходят
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика