Власти пересмотрели взносы на профессиональную пенсию некоторых работников

Источник материала: Tut.by

Власти накануне изменили правила выплаты профессиональных пенсий для тех, кто работает в особых условиях труда. Те, кто отработал более половины требуемого льготного стажа до 1 января 2009 года, смогут выбирать, которую пенсию они хотят получать — профессиональную или обычную трудовую. Помимо этого президент подписал указ , который увеличивает размеры отчислений нанимателей на профессиональное пенсионное страхование. Документ уже вступил в силу.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

С 1 января 2009 года в Беларуси появилась система профессионального пенсионного страхования для тех, кто работает в особых условиях труда. Накопление там осуществляется за счет специальных взносов работодателей. Эти взносы идут в дополнение к обязательным взносам в Фонд соцзащиты, которые составляют 34% зарплатного фонда (из них 28% идет на пенсионное обеспечение, 6% — на соцстрахование). Еще 1% на пенсионное обеспечение из своих зарплат отчисляют работники.

Подписанный президентом указ оставляет в прежнем размере только отчисления на профессиональную пенсию для работников, занятых полный рабочий день на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда (9%) и работников, занятых полный рабочий день на работах с вредными и тяжелыми условиями труда (6%). Получается, что предприятие, где есть работники, занятые на подземных работах, в общей сумме платит на них обязательные страховые взносы в размере 43% от зарплаты (28% — на пенсионное обеспечение, 6% — на соцстраховние, 9% — на профессиональную пенсию).

Для кого повысили взсносы?

Для остальных категорий работников, имеющих право на профессиональную пенсию, эти отчисления увеличились. Вот сколько они теперь составляют.

Для работников летного и летно-испытательного состава гражданской авиации — 9% (вместо 4,8%)

Для работников, осуществляющих непосредственное управление полетами воздушных судов гражданской авиации — 9% (вместо 4,8%)

Для бортоператоров и бортпроводников воздушных судов гражданской авиации — 9% (вместо 4,8%)

Для артистов театров и других театрально-зрелищных организаций, коллективов художественного творчества, занятых в должностях, дающих по характеру творческой деятельности право на профессиональную пенсию раньше достижения общеустановленного пенсионного возраста на 15 лет — 9% (вместо 4,8%)

Для спортсменов, занимающихся профессиональным спортом и являющихся членами национальных команд Республики Беларусь по видам спорта — 9% (вместо 4,8%)

Для артистов театров и других театрально-зрелищных организаций, коллективов художественного творчества, занятых в должностях, дающих по характеру творческой деятельности право на профессиональную пенсию раньше достижения общеустановленного пенсионного возраста на 10 лет — 6% (вместо 2,6%)

Для спортсменов, занимающихся профессиональным спортом и не являющихся членах национальных команд Республики Беларуси — 6% (вместо 2,6%)

Для работников инженерно-технического состава гражданской авиации — 6% (вместо 2,3%)

Для работниц текстильного производства, занятых на станках и машинах — 6% (вместо 2,3%)

Для женщин, работающих трактористами, трактористами-машинистами сельскохозяйственного производства, машинистами строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин — 6% (вместо 2,3%)

Для мужчин, работающих трактористами-машинистами сельскохозяйственного производства, непосредственно занятых в производстве сельскохозяйственной продукции — 6% (вместо 2,3%)

Для женщин, работающих животноводами (операторами животноводческих комплексов и механизированных ферм) и свиноводами (операторами свиноводческих комплексов и механизированных ферм), выполняющих определенные виды работ, а также работающих доярками (операторами машинного доения) — 6% (вместо 2,3%)

Для водителей пассажирского транспорта (автобусов, троллейбусов, трамваев) городских и отдельных пригородных маршрутов, по условиям труда приравненных к городским — 6% (вместо 2,3%)

Для работников экспедиций, партий, отрядов, участков и бригад, непосредственно занятые на полевых геологоразведочных, гидрологических, лесоустроительных и изыскательских работах — 6% (вместо 2,3%)

Для артистов театров и других театрально-зрелищных организаций, коллективов художественного творчества, занятых в должностях, дающих по характеру творческой деятельности право на профессиональную пенсию раньше достижения общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет — 4% (вместо 1,5%)

Для отдельных категории медицинских и педагогических работников — 4% (вместо 1,5%) Читайте также

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