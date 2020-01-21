Почему они решили обратиться в ООН?

На фоне «Маршев нетуянедцев» в 2017 году государство развернуло репрессивные практики. Самая жесткая из них — резонансное дело «Белого Легиона», которое вел сначала КГБ, а затем – Следственный комитет. В рамках этого дела Данилов, Дундуков, Мороз и Стрибульский, среди многих других, обвинялись в подготовке массовых беспорядков и создании незаконного вооруженного формирования. Полтора десятка обвиняемых, в том числе эти четверо, провели под стражей около ста дней каждый. В итоге вина их не была доказана, дело прекратили за отсутствием состава преступления.





Данилов, Дундуков, Мороз и Стрибульский пробовали через суд добиться реабилитации и компенсации морального вреда. Но неожиданно даже для белорусской судебной практики в этом им было отказано. Исчерпав все средства правовой защиты на национальном уровне, четыре фигуранта дела «Белого Легиона» обратились в Комитет по правам человека ООН.



Что, по мнению заявителей, нарушило государство в деле «Белого Легиона»?

В жалобе они заявили о нарушении своих прав, предусмотренных Международным пактом о гражданских о политических правах:





- права на свободу и личную неприкосновенность,

- права не подвергаться пыткам,

- права не принуждаться к показаниям против себя и права на защиту,

- презумпции невиновности.





Комитет будет рассматривать утверждения четверых авторов сообщения о грубом насильственном задержании, о длительном предварительном заключении, на которое не было никаких оснований, и об отказе в предоставлении за это компенсации.





Кроме этого, они указывают на оскорбительные процедуры досмотра, которые проходит каждый заключенный в СИЗО КГБ, то есть на жестокое обращение. Также они содержались в камерах «Американки», где у них не было спальных мест, и отсутствовали туалеты, что противоречит правилам обращения с заключенными.





Данилов и Дундуков утверждают, что в течение первых дней после задержания к ним не допускали адвокатов, и в это же время сотрудники КГБ постоянно вызывали их и склоняли к самооговору.





И еще Виктор Данилов заявляет о нарушении презумпции невиновности и вмешательстве в частную жизнь, поскольку именно он являлся мишенью государственной пропаганды и главным «героем» теле новостей и фильма «Белый Легион черных душ», в котором лживо утверждалось о его якобы незаконной деятельности (экстремизм, хранение оружия), что никак не подтвердилось в ходе расследования.









Что дальше?

Заявители просят Комитет признать нарушение своих прав и обязанность государства принести публичные извинения, а также выплатить компенсацию морального вреда и имущественные потери, которые не были предоставлены на национальном уровне. Кроме того, Данилов, Дундуков, Мороз и Стрибульский просят Комитет, чтобы тот обязал государство не допустить подобных нарушений в будущем.





Теперь все материалы отправлены белорусским властям. В течение 6 месяцев государство должно дать ответ в Комитет по существу сообщения бывших фигурантов дела «Белого Легиона».





Комитет по правам человека – это орган контроля за соблюдением Международного пакта о гражданских и политических правах. Республика Беларусь является государством-участником этого договора, поэтому обязалось соблюдать гарантированные в нем права.





Став участником факультативного протокола в Пакту, Беларусь признала компетенцию Комитета по правам человека рассматривать сообщения от лиц, которые заявляют, что государством нарушены их права, предусмотренные Пактом.