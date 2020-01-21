ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дело "Белого Легиона" рассмотрят в ООН

21.01.2020 16:14 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Комитет по правам человека ООН зарегистрировал индивидуальное сообщение бывших фигурантов дела «Белого Легиона» Виктора Данилова, Андрея Дундукова, Виктора Мороза и Сергея Стрибульского.

Дело "Белого Легиона" рассмотрят в ООН
Бывшие фигуранты дела «О подготовке массовых беспорядков" в суде, фото: БелаПАН

Почему они решили обратиться в ООН?

На фоне «Маршев нетуянедцев» в 2017 году государство развернуло репрессивные практики. Самая жесткая из них — резонансное дело «Белого Легиона», которое вел сначала КГБ, а затем – Следственный комитет. В рамках этого дела Данилов, Дундуков, Мороз и Стрибульский, среди многих других, обвинялись в подготовке массовых беспорядков и создании незаконного вооруженного формирования. Полтора десятка обвиняемых, в том числе эти четверо, провели под стражей около ста дней каждый. В итоге вина их не была доказана, дело прекратили за отсутствием состава преступления.

Данилов, Дундуков, Мороз и Стрибульский пробовали через суд добиться реабилитации и компенсации морального вреда. Но неожиданно даже для белорусской судебной практики в этом им было отказано. Исчерпав все средства правовой защиты на национальном уровне, четыре фигуранта дела «Белого Легиона» обратились в Комитет по правам человека ООН.


Что, по мнению заявителей, нарушило государство в деле «Белого Легиона»?

 В жалобе они заявили о нарушении своих прав, предусмотренных Международным пактом о гражданских о политических правах:

- права на свободу и личную неприкосновенность,
- права не подвергаться пыткам,
- права не принуждаться к показаниям против себя и права на защиту,
- презумпции невиновности.

Комитет будет рассматривать утверждения четверых авторов сообщения о грубом насильственном задержании, о длительном предварительном заключении, на которое не было никаких оснований, и об отказе в предоставлении за это компенсации. 

Кроме этого, они указывают на оскорбительные процедуры досмотра, которые проходит каждый заключенный в СИЗО КГБ, то есть на жестокое обращение. Также они содержались в камерах «Американки», где у них не было спальных мест, и отсутствовали туалеты, что противоречит правилам обращения с заключенными.

Данилов и Дундуков утверждают, что в течение первых дней после задержания к ним не допускали адвокатов, и в это же время сотрудники КГБ постоянно вызывали их и склоняли к самооговору. 

И еще Виктор Данилов заявляет о нарушении презумпции невиновности и вмешательстве в частную жизнь, поскольку именно он являлся мишенью государственной пропаганды и главным «героем» теленовостей и фильма «Белый Легион черных душ», в котором лживо утверждалось о его якобы незаконной деятельности (экстремизм, хранение оружия), что никак не подтвердилось в ходе расследования.


Что дальше?

Заявители просят Комитет признать нарушение своих прав и обязанность государства принести публичные извинения, а также выплатить компенсацию морального вреда и имущественные потери, которые не были предоставлены на национальном уровне. Кроме того, Данилов, Дундуков, Мороз и Стрибульский просят Комитет, чтобы тот обязал государство не допустить подобных нарушений в будущем.

Теперь все материалы отправлены белорусским властям. В течение 6 месяцев государство должно дать ответ в Комитет по существу сообщения бывших фигурантов дела «Белого Легиона».

Комитет по правам человека – это орган контроля за соблюдением Международного пакта о гражданских и политических правах. Республика Беларусь является государством-участником этого договора, поэтому обязалось соблюдать гарантированные в нем права. 

Став участником факультативного протокола в Пакту, Беларусь признала компетенцию Комитета по правам человека рассматривать сообщения от лиц, которые заявляют, что государством нарушены их права, предусмотренные Пактом.
 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комитет по правам человека ООН зарегистрировал индивидуальное сообщение бывших фигурантов дела «Белого Легиона» Виктора Данилова, Андрея Дундукова, Виктора...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новый тип коронавируса может распространиться в другие страны — ВОЗ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика