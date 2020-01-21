Милиционер и хирург утонули на Освейском озере под Верхнедвинском

Из-за аномально теплой погоды, которая у становилась в Беларуси, на водоемах отсутствует лед, и рыбаки выезжают на ловлю рыбы на лодках.





Sputnik во вторник в Витебской областной организации ОСВОД. "15 января на Освейском озере утонули двое рыбаков, и 20 января утонули еще два рыбака", - рассказаливо вторник в Витебской областной организации ОСВОД.





По словам собеседников агентства, вчера погибли сотрудник департамента охраны и врач местной больницы, которые на алюминиевой лодке ловили рыбу.





"Были неблагоприятные погодные условия, и при сильном ветре легкая раскладная лодка-казанка могла перевернуться. Двух погибших рыбаков спасатели доставили на берег", - сказали собеседники агентства.





По их словам, накануне водолазы извлекли из воды тело еще одного погибшего рыбака на другом краю Освейского озера. Группа водолазов работала на озере с 15 января, с момента, когда утонули два рыбака.





По фактам гибели четырех рыбаков на Освейском озере проводятся проверки.





После гибели четырех рыбаков на Освейском озере Верхнедвинский райисполком принял решение о запрете плавать на лодках до 1 марта на этом водоеме, сообщили в ОСВОД.





Запрет вступил в силу с 21 января и продлится до 1 марта, следить за тем, чтобы исполнялись эти требования будут арендаторы озера, а также сотрудники ряда ведомств и организаций.





Освейское озеро - второе по площади озеро в Беларуси, оно популярно у рыбаков. Водоем богат рыбой - там водятся щука, плотва, язь, налим, судак, окунь.







