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Милиционер и хирург утонули на Освейском озере под Верхнедвинском
Источник материала: Партизан
Правоохранительные органы выясняют обстоятельств гибели четырех рыбаков на Освейском озере в Витебской области, сообщили в областном ОСВОДе.
Из-за аномально теплой погоды, которая у становилась в Беларуси, на водоемах отсутствует лед, и рыбаки выезжают на ловлю рыбы на лодках.
"15 января на Освейском озере утонули двое рыбаков, и 20 января утонули еще два рыбака", - рассказали
По словам собеседников агентства, вчера погибли сотрудник департамента охраны и врач местной больницы, которые на алюминиевой лодке ловили рыбу.
"Были неблагоприятные погодные условия, и при сильном ветре легкая раскладная лодка-казанка могла перевернуться. Двух погибших рыбаков спасатели доставили на берег", - сказали собеседники агентства.
По их словам, накануне водолазы извлекли из воды тело еще одного погибшего рыбака на другом краю Освейского озера. Группа водолазов работала на озере с 15 января, с момента, когда утонули два рыбака.
По фактам гибели четырех рыбаков на Освейском озере проводятся проверки.
После гибели четырех рыбаков на Освейском озере Верхнедвинский райисполком принял решение о запрете плавать на лодках до 1 марта на этом водоеме, сообщили в ОСВОД.
Запрет вступил в силу с 21 января и продлится до 1 марта, следить за тем, чтобы исполнялись эти требования будут арендаторы озера, а также сотрудники ряда ведомств и организаций.
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Правоохранительные органы выясняют обстоятельств гибели четырех рыбаков на Освейском озере в Витебской области, сообщили в областном ОСВОДе.
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