Технопарки планируют создать еще в пяти городах Беларуси

Технопарки планируют создать в Барановичах, Борисове, Бобруйске, Орше и Молодечно, сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси активно развивается инновационная инфраструктура. В настоящее время функционируют 16 технопарков и девять центров трансфера технологий. Технопарки созданы во всех без исключения областных центрах нашей страны, а также в Пинске, Новополоцке, Горках, Ляховичском районе. Планируется их создание в Барановичах, Борисове, Бобруйске, Орше и Молодечно. В январе 2020 года принято решение о присвоении статуса субъекта инновационной инфраструктуры в качестве центра трансфера технологий Барановичскому государственному университету", - сказал Александр Шумилин.

В 2019 году Минский городской технопарк запустил инженерную школу робототехники для школьников. В научно-технологическом парке БНТУ "Политехник" при участии БНТУ и БГУФК создан научно-образовательный кластер "Трансляционные технологии в спорте" с целью научно-технического и аналитического сопровождения спорта высших достижений, проведения междисциплинарных исследований для разработки и внедрения новых средств и методов повышения специальной работоспособности спортсменов.

По итогам 2019 года в технопарках Беларуси создано более 500 рабочих мест. Общая численность работников превышает 2,5 тыс.

Источник: БЕЛТА .