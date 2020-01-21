Становится страшно! В Китае число погибших от неизвестного вируса выросло до шести

Всего в Ухани зарегистрировали 258 подтвержденных случаев заболевания новым вирусом, сказал мэр в интервью Центральному телевидению Китая. В больницах остаются 227 человек, 51 из них — в тяжелом состоянии, 12 — в критическом.





Из-за повышенной угрозы заражения коронавирусом неизвестного типа акции европейских компаний пережили самое значительное падение за последние три недели, сообщает Reuters.





Упали акции авиакомпаний Air France, Lufthansa и IAG (владелец British Airways) и производителей одежды и аксессуаров класса люкс LVMH, Hermes, Kering и Burberry.





По состоянию на 20 января власти Китая подтвердили 291 случай заболевания коронавирусом. Кроме Ухани его зарегистрировали в еще шести городах страны, в том числе в Пекине и Шанхае. Ученые из Университета Гонконга предполагают, что вирус распространился в 20 городах Китая (официально это не подтверждено).









Ранее немногочисленные случаи заболеваний также зарегистрировали в Японии, Таиланде и Южной Корее.







