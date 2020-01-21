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Становится страшно! В Китае число погибших от неизвестного вируса выросло до шести

21.01.2020 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мэр китайского города Ухань Чжоу Сяньван заявил, что по состоянию на 20 января шестеро человек умерли в результате пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Ранее сообщалось о четырех погибших.

Всего в Ухани зарегистрировали 258 подтвержденных случаев заболевания новым вирусом, сказал мэр в интервью Центральному телевидению Китая. В больницах остаются 227 человек, 51 из них — в тяжелом состоянии, 12 — в критическом.

Из-за повышенной угрозы заражения коронавирусом неизвестного типа акции европейских компаний пережили самое значительное падение за последние три недели, сообщает Reuters. 

Упали акции авиакомпаний Air France, Lufthansa и IAG (владелец British Airways) и производителей одежды и аксессуаров класса люкс LVMH, Hermes, Kering и Burberry.

По состоянию на 20 января власти Китая подтвердили 291 случай заболевания коронавирусом. Кроме Ухани его зарегистрировали в еще шести городах страны, в том числе в Пекине и Шанхае. Ученые из Университета Гонконга предполагают, что вирус распространился в 20 городах Китая (официально это не подтверждено).


Ранее немногочисленные случаи заболеваний также зарегистрировали в Японии, Таиланде и Южной Корее.
 
 
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Мэр китайского города Ухань Чжоу Сяньван заявил, что по состоянию на 20 января шестеро человек умерли в результате пневмонии, вызванной новым типом коронавируса....
 
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