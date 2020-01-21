13 признаков того, что от вас хочет уйти ключевой сотрудник

Источник материала: Ежедневник



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Эти поведенческие изменения он с большой вероятностью будет демонстрировать перед увольнением. Если руководитель заметил за важным сотрудником нечто подобное, стоит ожидать, что тот уволится в течение 12 месяцев.

Исследование основано на опросе 100 менеджеров, которым предложили вспомнить, как менялось поведение сотрудников за два года до увольнения. Также 100 человек были опрошены на предмет того, какие изменения произошли в их собственном поведении перед уходом с предыдущей работы. Эти запросы позволили выявить более 900 признаков. Порой респонденты сообщали о довольно странных поведенческих изменениях (например, «перестали заботиться о своей внешности», «стали агрессивными по отношению к другим сотрудникам»), а также о многих распространенных (например, «меньше желания добровольно участвовать в специальных проектах», «избеганин собраний персонала»).

Далее из списка были исключены не часто встречающиеся проявления. Затем оставшийся список был представлен другой группе менеджеров, которые оценили, как часто их нынешние подчиненные демонстрируют эти действия. Далее была выделена группа из 13 моделей поведения, которые наилучшим образом отражают склонность сотрудников к добровольному уходу из компании будущем. Итак, вот они:

1. Производительность их работы снижается значительнее, чем когда бы то ни было ранее.

2. Они действуют не как командный игрок.

3. Они выполняют минимальный объем работы чаще, чем обычно.

4. Они менее заинтересованы в том, чтобы угодить своему менеджеру, чем обычно.

5. Они менее готовы взять на себя долгосрочные проекты, чем обычно.

6. Они демонстрируют негативное изменение в отношении к компании.

7. Они проявили меньше усилий и трудовой мотивации, чем обычно.

8. Они проявляют меньше внимания к вопросам, связанным с работой, чем обычно.

9. Они чаще выражают недовольство своей текущей работой.

10. Они чаще выражают недовольство своим руководителем.

11. Они чаще, чем обычно, уходят с работы раньше.

12. Они не проявляют энтузиазма в том, что касается миссии компании.

13. Они проявляют меньгий интерес к работе с клиентами, чем обычно.

Интересно, что ключевые модели поведения не включают в себя «ношение нарядной одежды на работе», «оставление резюме на принтере» или «пропуск работы под предлогом посещения врача чаще, чем обычно». Это и многие аналогичные модели поведения, которые в фольклоре менеджеров считаются показателями скорого увольнения, наблюдались гораздо реже.

Эти выводы были проверены в различных компаниях. И нашли свое подтверждение: чем больше ключевых признаков из приведенных 13-ти демонстрировал сотрудник, тем выше была вероятность его ухода.

Как же удержать звезд на месте? Если ценный сотрудник демонстрирует склонность к «неверности», у руководителя уже нет времени на масштабные меры по повышению удовлетворенности сотрудников. Есть много способов удержать топ-менеджера (повышение зарплаты, продвижение по карьерной лестнице, специальные проекты и т. д.). Весьма действенным может оказаться метод собеседований. Стоит регулярно проводить их с ценными кадрами, стараясь выяснить, что заставляет их работать в вашей организации и что можно изменить, чтобы они не ушли.

Знание этих 13 признаков пригодится также, чтобы не допустить утечки ценных баз данных.

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