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Вы точно делали это неправильно. Вот как правильно наливать сок и есть азиатскую еду

21.01.2020 17:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кажется, пора пересмотреть свои привычки. Сначала будет странно, а потом вы сами заметите, как это удобно. TUT.BY вспоминает пять «вкусных» лайфхаков, о которых мы все какое-то время и не подозревали.

1. Ломаем одноразовые палочки


Можно не демонстрировать силу, пытаясь открепить одну палочку от другой, а просто сломать их конец — как раз там, где находится склейка. Это особенно спасет в случаях, когда палочки очень сложно рассоединить более привычным способом. А еще отломанный кусок станет подставкой под прибор.

2. Открываем стик с сахаром


Фото: lookatme.ru

Идея делать пакетики прямоугольными и вытянутыми пришла из Японии. Именно фирма из этой страны в 1970-х начала выпускать порционный сахар в такой упаковке. Это заметно экономило количество нужного материала на упаковку в сравнении со старой, плоской и квадратной, формой.

Открывать их нужно тоже не как квадратные, отрывая один край. Вытянутый стик легко «ломается» руками посередине — и сахар оказывается в чашке.

3. Наливаем сок


Скриншот YouTube

Всех раздражает, когда сок при наливании начинает бултыхаться и брызгаться. Но с этим можно бороться: достаточно просто перевернуть пакет и наливать его с другой стороны. Работает 100%, попробуйте.

4. Едим «воки»


Фото: programmistka.livejournal.com

Коробочку, которую традиционно используют для доставки азиатской еды, можно разложить. Она превратится в привычную плоскую тарелку. Еще удобнее сделать это в конце трапезы, когда лезть за остатками еды приходится глубоко.

5. Выливаем джем


Фото: pbs.twimg.com

Достать джем из маленького отсека пластиковой коробки очень трудно, даже с маленькой ложечкой. Зато если не использовать ее вообще, станет гораздо легче. Просто «заломайте» отсек с вареньем в большую часть, где находится йогурт или творог.

6. Пьем из жестяной банки


Конечно, обычно мы сразу пьем из банки, не используя дополнительных приспособлений. Но все-таки: дырочка в «открывашке» была придумана не просто так. Туда нужно вставлять трубочку, чтобы она зафиксировалась и вам было удобно пить.

7. Высыпаем «тик-так»

Даже пояснять ничего не надо: все понятно по видео!

 
 
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Оказывается, многие из нас ошибаются даже в такой простой вещи, как использование одноразовых палочек для еды.
 
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