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МТРК «МИР» и театр имени Янки Купалы в Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве
21.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Телерадиокомпания «МИР» и белорусский Национальный академический театр имени Янки Купалы заключили соглашение о сотрудничестве. Это значит, что зрители телеканала и слушатели радио «МИР» будут первыми узнавать о постановках легендарного белорусского театра, премьерах и главных культурных событиях, сообщает «МИР 24».
«Одна из функций нашей телерадиокомпании – продвигать культуру каждой из стран на просторах СНГ, чем мы и занимаемся», – сказал директор представительства МТРК «МИР» в Беларуси Владимир Перцов.
«Мы благодарны телерадиокомпании «МИР» за то, что благодаря такому сотрудничеству мы сможем расширять знания людей о белорусском театральном искусстве. И для нас важно укреплять сотрудничество именно со странами СНГ, особенно с соседями», – отметил директор театра имени Янки Купалы Павел Латушко.
Национальный академический театр имени Янки Купалы - старейший в Беларуси. Ему исполнилось 100 лет. Негласно купаловскую театральную площадку называют главной в стране. В этом году артистов ждут большие гастроли. Так, спектакль «Ревизор» уже показали в Вильнюсе. В марте гоголевскую комедию покажут в латвийском Даугавпилсе. 22 января еще одну популярную постановку, «Урожай», представят московской публике.
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Национальный академический театр имени Янки Купалы - старейший в Беларуси. Негласно купаловскую театральную площадку называют главной в стране.
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