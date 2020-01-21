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Герасимов победил игрока из топ-50 на Australian Open, а Ивашко потрепал нервы финалисту Уимблдона

21.01.2020 17:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первая ракетка Беларуси Егор Герасимов в пятисетовом поединке одолел игрока из топ-50 и прошел во второй раунд открытого чемпионата Австралии (призовой фонд — 22,75 млн долларов). А нашей второй ракетке Илье Ивашко в поединке против финалиста Уимблдона-2018 не хватило для этого самой малости — нескольких выигранных очков на тай-брейке также в пятом сете, хотя по выигранным очкам в целом за матч Ивашко превзошел соперника.


Фото: Reuters

Герасимов — Рууд — 6:3, 7:6 (8:6), 1:6, 4:6, 7:6 (10:6)

В первом сете поединка против Каспера Рууда (48 ATP) Егор Герасимов (98 ATP) играл активнее. Он исполнил на шесть виннеров больше, чем соперник, — 13 против 7. Кроме того, допустил на 4 невынужденные ошибки меньше, чем Каспер, — 8 против 12. Егор лидировал с двумя брейками в активе, а в концовке партии теннисисты обменялись брейками, причем Герасимов на подаче соперника имел два сетбола. На втором сетболе Каспер пробил в аут после приема Егора — 6:3.

Победа во втором сете досталась Герасимову на тай-брейке — 8:6, хотя при счете 5:4 в его пользу у него было два сетбола. То есть Егор мог закрыть партию, не дожидаясь теннисного экстра-тайма.

В третьем сете у Герасимова наступил спад, и он уступил с разгромным счетом — 1:6. Брейк в первом гейме четвертой партии позволил Рууду контролировать развитие сета, и на сетболе у Кампера Егор пробил в аут в розыгрыше. В этой части матча у Егора не было брейк-пойнтов — 4:6.

В пятой партии этой встречи обошлось без брейков, поэтому теннисистам предстояло выявить победителя на тай-брейке, где разницу в счете сделали два мини-брейка.

Итог поединка, который длился три часа и тридцать семь минут, — 6:3, 7:6 (8:6), 1:6, 4:6, 7:6 (10:6) в пользу Егора Герасимова. Во втором раунде Егора ждет борьба с немцем Александром Зверевым (7 ATP).

Статистика матча Герасимов — Рууд

Попадание первой подачи: 70% — 72%
Выигрыш первой подачи: 71% — 71%
Выигрыш второй подачи: 55% — 57%
Эйсы: 21 — 13
Двойные ошибки: 3 — 5
Реализация брейк-пойнтов: 23% (3 из 13) — 50% (4 из 8)
Все выигранные очки: 161 — 166

Ивашко — Андерсон — 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:7 (8:10)

В первом сете матча между Ильей Ивашко (149 ATP) и Кевином Андерсоном (122 ATP), в прошлом пятой ракеткой мира и финалистом US Open-2017 и Уимблдона-2018, случился только один брейк-пойнт. Получив шанс, Андерсон тут же воспользовался им, а партия завершилась со счетом 6:4 в его пользу.

Во втором сете Ивашко нейтрализовал один брейк-пойнт и в шестом гейме с четвертой попытки оформил брейк. Вскоре Илья заполучил тройной сетбол на подаче соперника, и на первом сетболе у Ивашко Андерсон пробил в аут — 6:2 в пользу белоруса. В этой части поединка Кевин 17 раз невынужденно промахнулся при всего 4 таких ошибках у Ильи и равенстве по виннерам — 6:6.

В третьем сете Кевин был лучше Ильи по виннерам (11:9) и невынужденным ошибкам (6:8), однако Илья брал очки в решающие моменты: отыграл единственный брейк-пойнт у соперника в девятом гейме, а затем реализовал двойной сетбол — 6:4.

В четвертом гейме четвертого сета Ивашко с третьей попытки добился брейка — 3:1, но уже в седьмом гейме допустил обратный брейк, после чего Андерсон сравнял счет — 4:4. В девятом гейме Ивашко пробил в аут на брейк-пойнте у соперника. В десятом гейме Ивашко отыграл два сетбола, а на третьем сетболе не смог принять подачу Кевина — 4:6.

В пятой решающей партии в восьмом гейме на третьем брейк-пойнте Ивашко добился своего, нивелировав отставание в счете в один брейк, — 4:4. Затем Илья выиграл гейм на подаче и через паузу на смену сторон принимал на победу в матче. У Ильи был матчбол, однако Кевин отстоял гейм на подаче, и встреча продолжилась.

На тай-брейке Андерсон сделал на один мини-брейк больше, чем Ивашко, а потому именно он шагнул во второй круг Australian Open, где сыграет с американцем Тейлором Фрицем (34 ATP).

Итог поединка, который длился три часа и пятьдесят семь минут, — 6:4, 2:6, 4:6, 6:4, 7:6 (10:8) в пользу Кевина Андерсона. А ведь по очкам Илья Ивашко превзошел оппонента — 161:155.

Статистика матча Ивашко — Андерсон

Попадание первой подачи: 70% — 67%
Выигрыш первой подачи: 74% — 73%
Выигрыш второй подачи: 49% — 45%
Эйсы: 9 — 13
Двойные ошибки: 6 — 3
Реализация брейк-пойнтов: 38% (5 из 13) — 50% (4 из 8)
Все выигранные очки: 161 — 155


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Илье Ивашко в поединке против финалиста Уимблдона-2018 не хватило для победы самой малости - нескольких выигранных очков на тай-брейке также в пятом сете, хотя по...
 
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