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Новости экономики за 21.01.2020
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь снова оказалась в пятёрке стран мира с самым недорогим интернетом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глобальное исследование среди 206 государств провёл британский аналитический ресурс. Самый дешёвый интернет в Сирии – 6 долларов 60 центов. Правда, скорость там не дотягивает даже до 1 мегабита в секунду.
Для сравнения: у нас при средней цене 9,87 скорость соединения 13,2 мегабит. Почти в два раза по скорости отстаёт от нас, идущая второй Украина. Самый дорогой в мире стационарный интернет в Эритрее – 2666 долларов. На 200 долларов дешевле в Йемене, при этом скорость там всего 0,4 мегабит в секунду.
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Новости Беларуси. Беларусь снова оказалась в пятёрке стран мира с самым недорогим интернетом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Где в Беларуси самые...
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