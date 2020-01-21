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Новости экономики за 21.01.2020

21.01.2020 17:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь снова оказалась в пятёрке стран мира с самым недорогим интернетом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Где в Беларуси самые дешёвые квартиры?

Новости экономики за 21.01.2020

Глобальное исследование среди 206 государств провёл британский аналитический ресурс. Самый дешёвый интернет в Сирии – 6 долларов 60 центов. Правда, скорость там не дотягивает даже до 1 мегабита в секунду.

Аббревиатуры «и.о.» и «врио» больше не будут использоваться в документах

Для сравнения: у нас при средней цене 9,87 скорость соединения 13,2 мегабит. Почти в два раза по скорости отстаёт от нас, идущая второй Украина. Самый дорогой в мире стационарный интернет в Эритрее – 2666 долларов. На 200 долларов дешевле в Йемене, при этом скорость там всего 0,4 мегабит в секунду.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь снова оказалась в пятёрке стран мира с самым недорогим интернетом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Где в Беларуси самые...
 
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