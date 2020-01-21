ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дмитрий Жирмонт стал новым капитаном мужской национальной команды Беларуси по теннису

21.01.2020 17:25 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мужская национальная команда Беларуси по теннису в марте выступит в плей-офф мировой группы Кубка Дэвиса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дмитрий Жирмонт стал новым капитаном мужской национальной команды Беларуси по теннису

Дмитрий Жирмонт стал новым капитаном мужской национальной команды Беларуси по теннису

Дмитрий Жирмонт стал новым капитаном мужской национальной команды Беларуси по теннису

Соперником белорусов будет сборная Германии, поединок пройдет в Дюссельдорфе. Белорусов на ратный бой поведет новый капитан Дмитрий Жирмонт. Такое решение было принято 21 января на заседании правления Белорусской теннисной федерации.

Дмитрий Жирмонт завершил карьеру профессионального игрока год назад, он входил во вторую сотню мирового рейтинга, являлся многократным чемпионом Беларуси. Также Дмитрий имеет 7 титулов ITF в одиночном разряде и 8 – в парном.

Дмитрий Жирмонт стал новым капитаном мужской национальной команды Беларуси по теннису

Люди в материале: Дмитрий Жирмонт
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Мужская национальная команда Беларуси по теннису в марте выступит в плей-офф мировой группы Кубка Дэвиса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
 
Новости дня
Новости разные
 
Курьянович о сборной Беларуси по каратэ: «Есть возможность продвинуться в рейтинге, чтобы заработать лицензию»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика