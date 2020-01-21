Курьянович о сборной Беларуси по каратэ: «Есть возможность продвинуться в рейтинге, чтобы заработать лицензию»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Каратэ включен в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусская школа каратэ некогда гремела на весь Союз, и сейчас новое поколение каратистов продолжает эти славные традиции.

Сейчас в спорткомплексе «Стайки» многолюдно. На татами спортсмены от 14-ти лет. Это кадетский возраст, их тренеры готовят уже с перспективой на следующее десятилетие, ведь расцвет каратиста наступает после 25-ти.





Рядом с молодыми атлетами и уже маститые. Для них тренировки в «Стайках» – первый этап длинного олимпийского сезона. Отобравшись по рейтингу 2019 года, сейчас они оправляются в Париж на первый тур Премьер-Лиги Karate1 2020 – элитной серии рейтинговых турниров. Эти соревнования собирают ведущих звезд мирового каратэ. Первых четыре места дают право выступить летом в Токио. Остальные заработают рейтинговые очки.





Анатолий Курьянович, главный тренер сборной Беларуси по каратэ:

Таких стартов до мая месяца запланирован еще Дубай, Марокко, Испания и Австрия. У спортсменов, участвующих там, есть возможность максимально продвинуться в рейтинге, чтобы заработать лицензию.