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«Белпочта» намерена разобраться с задержкой посылок из Китая

21.01.2020 17:57 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

«Белпочта» намерена разобраться с задержкой посылок из Китая

"Белпочта" принесла извинения за несвоевременную доставку посылок из Китая и Тайваня и пообещала как можно быстрее решить сложившуюся проблему.

Белорусы в социальных сетях жалуются, что до сих пор не получили товары, заказанные в Китае не только в декабре прошлого года, но и в ноябре – приобретенные в рамках "черной пятницы". Обычно посылки идут в Беларусь около трех недель, но сейчас срок их доставки увеличился – некоторые люди не могут забрать заказанное уже около двух месяцев, пишет sputnik.by.

"В преддверии новогодних и рождественских праздников потоки почты, поступающей в Республику Беларусь, увеличиваются на 30–40%. Прогнозируя данную ситуацию, РУП "Белпочта" в этот период привлекает дополнительный штат работников по обработке международных почтовых отправлений", – сказали на предприятии.

Там также сообщили, что с текущего года с такими работниками заключаются срочные трудовые договоры, и сейчас их штат укомплектован полностью.

По информации компании, возникла еще одна непредвиденная проблема – в республику начали поступать посылки из Сингапура и Китая, которые в ноябре прошлого года "застряли" в транзитном аэропорту Стамбула. "Это привело к увеличению объема почты более чем в 2,3 раза и создало дополнительную незапланированную нагрузку в учреждениях международного почтового обмена Минска", – сказали в "Белпочте".

В организации заверили, что предпринимают необходимые меры, чтобы побыстрее обработать международные посылки. В "Белпочте" также принесли извинения за неудобства и попросили белорусов с пониманием отнестись к произошедшему.


 

 
Теги: Минск
 
 
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"Белпочта" принесла извинения за несвоевременную доставку посылок из Китая и Тайваня и пообещала как можно быстрее решить сложившуюся проблему.
 
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