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Председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович: каждый человек на приеме граждан вправе рассчитывать на помощь

21.01.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Каждый человек, который пришел на прием граждан, вправе рассчитывать, что его услышат и помогут. Об этом сегодня журналистам заявил председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович: каждый человек на приеме граждан вправе рассчитывать на помощь

На прием к Виктору Лисковичу сегодня записались 14 человек. Они пришли с вопросами по медицинскому обеспечению, социальному обслуживанию, трудоустройству. «Услышанное парламентарии должны проанализировать и по возможности принять решение в пользу человека. Придя в Совет Республики, гражданин вправе рассчитывать на то, что его услышат, ему помогут», — подчеркнул сенатор. Он гарантировал, что озвученные людьми проблемы не остаются без внимания. Парламентарии поднимают их на уровне профильных министерств и ведомств, учитывают в законодательной деятельности.

Виктор Лискович констатировал, что многие вопросы, с которыми приходят на прием в Совет Республики, можно было бы решить на местном уровне. Так, к сенатору обратились два пенсионера с инвалидностью, их вопросы касались социального обслуживания. Парламентарий пообещал детально разобраться в каждой ситуации. «В работе с одинокими, пожилыми должен действовать выявительный принцип. Не надо ждать, чтобы человек шел с проблемами по инстанциям. Нужно прийти к нему и предложить социальные услуги, которые ему необходимы. Тогда люди будут верить в нас и понимать, что есть социальная защита, если попадешь в непростую жизненную ситуацию», — резюмировал он.

Источник: БелТА

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Теги: Гродно
 
 
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Каждый человек, который пришел на прием граждан, вправе рассчитывать, что его услышат и помогут. Об этом сегодня журналистам заявил председатель
 
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