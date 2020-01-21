ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вот так конспирация: российские "сантехники" с диппаспортами готовили провокацию в Давосе

21.01.2020 17:47 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Швейцарские спецслужбы в августе 2019 года разоблачили в Давосе – месте проведения Всемирного экономического форума – двоих предполагаемых агентов российской разведки.



Историю об этом опубликовало швейцарское издание Tages-Anzeiger к открытию форума 21 января.

По данным издания, органы безопасности Швейцарии в августе прошлого года обратили внимание на двух россиян, которые прибыли в страну. Один из них заявил, что работает сантехником. 

При этом россияне планировали остаться в Швейцарии на три недели, но не смогли назвать конкретных планов. Все это вызвало подозрение у властей. Кроме того, оба "туриста" имели при себе российский дипломатический паспорт. Этот факт подтвердили в местной полиции.

Российская сторона угрожала дипломатическими последствиями в случае ареста предполагаемых агентов, пишет издание. На вопрос о том, почему у сантехников были дипломатические паспорта, пресс-атташе российского посольства в Берне заявил, что такие документы получают не только работники Министерства иностранных дел.

По данным источников газеты, россияне в Давосе могли готовить операцию по прослушке или хакерской атаке во время январского экономического форума. Однако в итоге россиян отпустили, поскольку их шпионская деятельность не была доказана.

Сегодня же известный финансист Уильям Браудер заявил, что предполагаемой целью российских спецслужб был он. Он считает, что это связано с его усилиями, направленными на расследование гибели юриста Сергея Магнитского, и обвинениями в адрес российских властей в убийстве Магнитского и в сокрытии преступления, заявил Браудер в комментарии для Радио Свобода.


"В прошлую пятницу со мной связались представители швейцарских спецслужб и сообщили, что есть вероятная угроза моей безопасности, и эта угроза исходит от России", – рассказал Уильям Браудер.

Браудер – бывший работодатель юриста Сергея Магнитского, погибшего в российском СИЗО в 2009 году. После его смерти бизнесмен был инициатором принятия "акта Магнитского" – закона США, вводящего санкции против людей, ответственных за нарушение прав человека в России. Аналогичный закон принят в Великобритании и рассматривается в Евросоюзе. 

В России финансист Уильям Браудер заочно приговорён к девяти годам тюрьмы за неуплату налогов. Сам он утверждает, что его преследуют за раскрытие в стране коррупционных схем.
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Швейцарские спецслужбы в августе 2019 года разоблачили в Давосе – месте проведения Всемирного экономического форума – двоих предполагаемых агентов российской...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске в ДТП попали грузовик, маршрутка и три легковых автомобиля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика