В Минске в ДТП попали грузовик, маршрутка и три легковых автомобиля

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, крупное дорожно-транспортное происшествие произошло в Минске 21 января. По информации ГАИ, 40-летний водитель Ford ехал со стороны проспекта Независимости в направлении улицы Всехсвятской и столкнулся с Opel.

От удара Opel отбросило на припаркованный Volkswagen. После столкновения Volkswagen оказался в крайней левой полосе, где врезался в МАЗ и маршрутное такси, а Opel перевернулся на крышу.

По предварительной информации, в аварии никто из людей не пострадал. Устанавливаются причины и обстоятельства массового ДТП.