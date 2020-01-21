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Лукашенко: Развитие высоких технологий, в том числе в космосе, – один из приоритетов

21.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Развитие высоких технологий, в том числе в космосе, является одним из приоритетов для Беларуси, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным, сообщает «МИР 24».

«У вас программа громадная, и мы рассматриваем участие в ней, мы это не скрываем. Много было замыслов, многие реализованы. Но мы делаем не то что первые шаги в космосе, а возможные шаги. Дорогостоящая вещь, но развитие космоса – один из приоритетов у нас, потому что это высокие технологии», – сказал Лукашенко.

Так или иначе с космосом связаны 20 белорусских предприятий. Самый известный проект – белорусский спутник. Вместе с российскими аппаратами он составляет совместную орбитальную группировку.



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Президент Беларуси провел встречу с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным.
 
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