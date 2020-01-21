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Андрей Ляхович: Уступок пока не будет?

21.01.2020 18:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Конституционная реформа в России не повлечет снижение давления на Беларусь

Андрей Ляхович: Уступок пока не будет?
Внесение изменений в Конституцию России, анонсированное Владимиром Путиным, не окажет влияния на политику руководства России в отношении Беларуси.

Россия продолжит давление на Беларусь и будет требовать от Александра Лукашенко интеграционных уступок. Такое мнение высказал руководитель Центра политического образования Андрей Ляхович в регулярном отчете, посвященном развитию ситуации в Беларуси в ноябре 2019 — январе 2020 года. Thinktanks.bупубликует выдержки из данного отчета.

Путин и Госсовет

Как полагает Андрей Ляхович, при конституционных новаторствах, инициированных Владимиром Путиным, ключевое значение имеет его инициатива по усилению роли Государственного совета. Как руководитель Государственного совета Путин продолжит концентрировать в своих руках исполнительную, законодательную и судебную власть.


Андрей Ляхович напоминает, что ранее ряд экспертов высказали мнение, будто проводя конституционную реформу, Путин решает проблему продления своего правления в России без аннексии Беларуси (в конце 2018 – начале 2019 годов было много публикаций, что российский президент может решить проблему аннексией Беларуси: это позволит ему баллотироваться на пост президента расширенного российского государства).

Однако Андрей Ляхович уверен, что политика России в отношении Беларуси при Путине-руководителе Государственного совета не будет отличаться от политики при Путине-президенте. При этом политолог остается убежденным сторонником точки зрения, что аннексии не будет.

Путин и нефть

В то же время эксперт убежден, что решение руководства России прекратить поставки нефти в Беларусь имеет политические причины. Москва использует экономическое давление, чтобы заставить белорусскую сторону сделать шаги по углублению интеграции (создание наднациональных органов союзного государства и т.д.).

Собственно, об этом свидетельствуют слова Дмитрия Медведева, который 23 декабря заявил: «Вся дальнейшая поддержка Беларуси будет оказываться Беларуси только тогда, когда будут выполнены все дорожные карты по интеграции. Карты согласованы в принципе. Если посмотреть на интеграцию, мы можем перейти до ее форсированного продвижения, а именно выполнить то, что в этих картах значится – с первой по тридцатую, принять унифицированное законодательства, чтобы это были настоящие законы».

Андрей Ляхович полагает, что возобновление поставок нефти в Беларусь произойдет на худших условиях, чем это было предусмотрено предварительно. В итоге Потери бюджета Беларуси в результате налогового маневра в 2020 году будут большими, чем это было запланировано.


«Однако повышение цены на нефть не будет очень значительным. Не в интересах (и, наверное, не в возможностях) России толкать Лукашенко на такие отчаянные меры, как закрытие нефтепровода для российского экспорта», — считает политолог.

В то же время, на его взгляд, наиболее вероятно, что в результате переговоров будет установлена цена на газ для Беларуси, которая не будет существенно отличаться от цены 2019 года.

Уступок пока не будет

В отчете отмечается, что сейчас, как и в 2010 году, российское руководство оказывает информационное давление на Лукашенко. Кремль хочет показать Лукашенко, что он не имеет свободы маневра, очень зависим не только от экономической, но и от политической поддержки России.

Однако, политолог убежден в маловероятности того, что, по крайней мере, в 2020 году Александр Лукашенко пойдет на уступки России в вопросах углубления интеграции. Этому, в частности, будет способствовать получение китайского кредита, что в краткосрочном плане усиливает позиции белорусской власти в отношениях с Россией.
 
 
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Конституционная реформа в России не повлечет снижение давления на Беларусь
 
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