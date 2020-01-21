Новый проект «Воранаўскай газеты». Школы, которых нет

Источник материала: Вороновская газета





Меньше двух недель отделяет нас от первой субботы февраля. В календаре это особый день. Выпускники школ — больших и маленьких, городских и сельских — поспешат в свои альма-матер, чтобы встретиться с одноклассниками, учителями, вспомнить беззаботные годы учебы. Однако не у всех будет возможность пройтись по тихим школьным этажам, так как там уже давно не звенит звонок, не слышно озорного детского смеха…

Накануне 1 февраля “ВГ” начинает проект Школы, которых нет”, чтобы вспомнить историю этих учреждений, педагогов, посвятивших многие годы детям, напомнить бывшим мальчишкам и девчонкам об их юности. И может, наша рубрика поможет им собраться вместе или хотя бы сделать звонок любимому учителю, школьному другу.

Новосадская базовая школа

Школьную летопись открываю с Новосадской БШ как бывшая ее ученица. Выпускницей школы мне не довелось стать, но только светлые, добрые воспоминания храню в душе об учителях, работниках, одноклассниках — Катерине Майсей, Марине Подполухе, Ольге Сидляревич и Иване Пышинском. Озорниками мы были еще теми! А еще нас объединяла одна страсть — книги. Читали много, но предпочтение отдавали произведениям о Великой Отечественной войне.

В школе всегда царила дружеская атмосфера. Помню, как хотелось быстрее перешагнуть пятый класс, чтобы получить право посещать школьные вечера. Зимой нас невозможно было прогнать с катка, который был прямо во дворе школы. А когда после холодов солнышко прогревало землю, на улицу высыпали и малыши, и ребята постарше, выходили вслед учителя. И все вместе включались в подвижные игры. Было весело, интересно и по-домашнему тепло…

Как это было?

Строить школу в Новосадах решили возле дороги Лида-Заболоть. Участок под нее выбрали на неурожайной государственной земле. Первые камни в ее фундамент заложили в 1937 году. Как свидетельствуют архивные записи, здание будущей школы возводили Ю.Ф. Вильчевский, С.С. Дудко, В.И. Шловенец, С.Я. Пальчис, М.С. Дудко и многие другие местные жители.





1 сентября 1939 года школа приняла своих первых учеников и функционировала как начальная. Первыми учителями были супруги Ковалец. Обучение вначале велось на польском языке. С 1940-го — на белорусском. В этом году учительствовали Ольга и Надежда, приехавшие изс Восточной Беларуси, их фамилии, к сожалению, никто не помнит. В годы Великой Отечественной войны школа была закрыта, в здании размещался немецкий гарнизон.

Свою деятельность она возобновила в 1944-м, после освобождения Беларуси. Десять лет ее возглавлял бывший фронтовик Петр Николаевич Бирило. В 1952г. ее стены покинул первый выпуск — двенадцать юношей и девушек. В этом же году школа стала семилеткой. С 1954 по 1962 годы ее возглавляли С.С. Голуб, А.В. Журавлев, А.З. Игошина. В 1962-1964гг. директором был И.Н. Савашинский, в 1964-65гг. — В.М. Занкевич. На смену ему пришел Виктор Яковлевич Семенов, который был у руля школы 23 года. Вместе с ним трудились Л.С. Дудко, Е.В. Тернавских, И.И. Шумель, В.Г. Бакун, Е.Б. Русинович, Я.С. Жиборт, Р.В. Шумская, Н.Н. Трушкин (бывший директор Куклевской начальной школы) и др.

























В 1988-1994гг. школой руководил Казимир Иосифович Размук. Пришел он сюда сразу же после окончания Василишковской школы, чтобы трудоустроиться учителем физкультуры. Его взяли на испытательный срок. Несмотря на юные годы, Казимир Иосифович хорошо себя зарекомендовал… и проработал в Новосадах более сорока лет.























В 1994 году руководство школой приняла его супруга Евгения Эдуардовна Размук и была ее директором вплоть до закрытия в 2009 году. Преподавала немецкий и русский языки. В это время базовая школа не единожды была победителем районного соревнования. Ученики занимали призовые места на конкурсах чтецов, становились победителями республиканского и областного этапов олимпиады по русскому языку. Действующий при школе драмкружок был лучшим в районе. С первыми местами возвращались с районных спартакиад по теннису и шахматам. Евгения Эдуардовна вспоминает, что ей посчастливилось работать с учителями, которые закладывали у учеников хорошую базу знаний: К.А. Бурнос, А.И. Дуль, М.К. Федосевич, Т.И. Юрша и др.























Школа встречала детей семь десятилетий. За эти годы ее окончили 1 097 учеников. Более сорока выпускников стали учителями. Среди выпускников Новосадской БШ бывший директор Вороновского филиала ГП по обеспечению топливом “Гроднооблтопливо” Тадеуш Рыдван, медики, культработники, юристы, бухгалтеры, экономисты, работники сельского хозяйства и др. Есть даже артист — Станислав Майсей. Он работал в театре в Мурманске. Первую роль получил в популярном фильме “Дикая охота короля Стаха”.

История одной династии

Общий педагогический стаж семьи Семеновых насчитывает порядка 160 лет.







У основателя династии Виктора Яковлевича было два высших образования — он был учителем биологии и географии. Нина Кузьминична — по специальности учитель белорусского языка и истории. На Вороновщину супруги приехали в 1954 году. Поначалу Виктор Яковлевич был заведующим РОНО в Радуни, а Нина Кузьминична преподавала в местной школе. Некоторое время они учительствовали в Енчинской школе, а в 1965 году Семеновы обосновались в Новосадах.

Виктор Яковлевич возглавил коллектив местной школы. Бывшие коллеги вспоминают его как грамотного и корректного руководителя, честного и справедливого, настоящего интеллигента. Он обладал огромным запасом знаний и феноменальной памятью. Уроки географии открывали целый мир, так как учитель давал материал не только из учебника. Ученики уважали Виктора Яковлевича и никогда не приходили на его занятия неподготовленными. А его супругу Нину Кузьминичну, которая преподавала русский язык и литературу, ребята любили за доброту, отзывчивость, за то, что с ней всегда можно было поделиться сокровенным.







По стопам родителей пошли дочери Лариса и Галина. Лариса Викторовна преподавала русский язык и литературу, изобразительное искусство. А уроки труда вместе с ней “превращали” класс в уютную кухню или дизайнерскую мастерскую. Галина Викторовна — “Отличник образования Республики Беларусь”. Она и сейчас преподает физику в гимназии в Островце.

По страницам воспоминаний

Некоторые учителя Новосадской школы и нынче на педагогическом посту. В Заболотском УПК трудятся Я.М. Анарович, супруги Л.И. и И.М. Вильчевские, А.А. Сурконт, Г.С. Петрушевич. В Мисевичском УПК работают Г.Б. Пышинская и А.А. Куталовская. Анна Антоновна — заведующая учреждением, а Гелена Брониславовна — учитель начальных классов.







— В нашей школе только первые учителя были приезжими. Позже практически все педагоги были родом из наших мест, — делится Гелена Пышинская, выпускница Новосадской БШ, учитель с 33-летним стажем. — Все учителя были доброжелательными, хорошими специалистами. Здорово было, когда в школе работала учителем пения Лидия Леган. Она создала хор. Думаю, если бы больше поработала в Новосадах, он смог бы стать образцовым. Мы, дети, с удовольствием пели, особенно нравилось выступать на районной сцене. На поездки в Вороново колхоз выделял грузовую машину, в кузов которой клали сено, чтобы было мягче сидеть. А еще Л. Леган в вечернее время учила детей играть на баяне. Знаю четырех жительниц Новосад, которые, хоть и на заслуженном отдыхе, но до сих пор дружат с инструментом.

Для Анны Куталовской школа стала вторым домом на 15 лет:

— Когда закрыли школу в Кубельчиках, я пришла в Новосадскую. Легко влилась в педагогический коллектив. Атмосфера была замечательной, было много сильных учеников. С коллегами поддерживали друг друга, всегда делились наработками и эффективными приемами преподавания. Действительно, были одной дружной семьей.

P.S. Из Новосад в Вороново возвращалась со смешанными чувствами: с радостью от встречи с любимыми учителями и с грустью о судьбе школы… Время от времени рассматривала подарок Ларисы Викторовны Семеновой — мой детский рисунок “Хозяйка медной горы”. Скажу честно, было очень приятно спустя 25 лет получить “привет” из далекого детства.

Дорогие наши читатели, если вы являетесь выпускниками одной из закрытых школ и у вас есть интересная информация, фотографии, поделитесь материалами с редакцией. Телефон для контактов 41-4-76.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО, из архивов Ларисы СЕМЕНОВОЙ и Мисевичской сельской библиотеки.