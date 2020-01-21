Финал шоу-программы DISCOVERY в ГДК

31 января в Дзержинском ГДК состоится финальная битва общеобразовательных учреждений Дзержинска.
31 января в Дзержинском городском доме состоится финал шоу-программы DISCOVERY, в рамках которой пройдет финальная битва между общеобразовательными учреждениями Дзержинска. За победу будут биться команды СШ №2 и гимназии города Дзержинска.
В программе:
- новые эксперименты;
- новые ведущие;
- новые участники;
- новые эмоции;
- новые знания;
- новые открытия;
- и только хорошее настроение.
Начало: в 18.00.
Телефон для справок: 8 (01716) 5-24-59.