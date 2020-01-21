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Финал шоу-программы DISCOVERY в ГДК

21.01.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

31 января в Дзержинском ГДК состоится финальная битва общеобразовательных учреждений Дзержинска.

31 января в Дзержинском городском доме состоится финал шоу-программы DISCOVERY, в рамках которой пройдет финальная битва между общеобразовательными учреждениями Дзержинска. За победу будут биться команды СШ №2 и гимназии города Дзержинска.

В программе:

- новые эксперименты;

- новые ведущие;

- новые участники;

- новые эмоции;

- новые знания;

- новые открытия;

- и только хорошее настроение.

Начало: в 18.00.

Телефон для справок: 8 (01716) 5-24-59.


 
 
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31 января в Дзержинском ГДК состоится финальная битва общеобразовательных учреждений Дзержинска.
 
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