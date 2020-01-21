|
На ул. Гоголя напротив БТИ жёсткое ДТП, перевернулся автомобиль
21.01.2020 18:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На месте происшествия работают оперативные службы. ДТП произошло сегодня, 21 января 2020 года на ул. Гоголя, напротив БТИ.
О пострадавших ничего не сообщается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На месте происшествия работают оперативные службы. ДТП произошло сегодня, 21 января 2020 года на ул. Гоголя, напротив БТИ. официальная информация по ссылке О...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)