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Минское «Динамо» принимает московский «Спартак». Онлайн матча

21.01.2020 19:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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Минское «Динамо» в четвертый раз в нынешнем сезоне КХЛ сыграет с московским «Спартаком».

В начале сезона «зубры» выиграли в Москве (5:4), но затем потерпели два болезненных поражения: 2:7 — в гостях и 1:5 — дома.

Всего в этом сезоне «Динамо» одержало 11 побед в 49 матчах.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Аналитики букмекерской конторы Favbet считают, что очень вероятно очередное поражение минчан. Коэффициент на победу «Спартака» — 1,31, на «Динамо» — 3,59.

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Минское «Динамо» в четвертый раз в нынешнем сезоне КХЛ сыграет с московским «Спартаком».
 
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