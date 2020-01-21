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Минское «Динамо» принимает московский «Спартак». Онлайн матча
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» в четвертый раз в нынешнем сезоне КХЛ сыграет с московским «Спартаком».
В начале сезона «зубры» выиграли в Москве (5:4), но затем потерпели два болезненных поражения: 2:7 — в гостях и 1:5 — дома.
Всего в этом сезоне «Динамо» одержало 11 побед в 49 матчах.
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Минское «Динамо» в четвертый раз в нынешнем сезоне КХЛ сыграет с московским «Спартаком».
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